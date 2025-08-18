 బెర్లిన్‌లోని చారిత్రాత్మక బ్రాండెన్‌బర్గ్ గేట్ వద్ద భారత్ పరేడ్ | INDCC Bharat Parade At Berlin | Sakshi
INDCC చారిత్రాత్మక బ్రాండెన్‌బర్గ్ గేట్ వద్ద భారత్ పరేడ్

Aug 18 2025 11:24 AM | Updated on Aug 18 2025 11:39 AM

INDCC Bharat Parade At Berlin

ఇండియన్ నేషనల్ డేస్ కల్చరల్ కమిటీ (INDCC), బెర్లిన్‌లోని వివిధ భారతీయ సంఘాల సహకారంతో, ఆగస్టు 16, 2025న చారిత్రాత్మక బ్రాండెన్‌బర్గ్ గేట్ వద్ద భారత్ పరేడ్ (ఇండియన్ నేషనల్ డే పరేడ్)ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఇండో-జర్మన్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంలో 25వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని INDCC అధ్యక్షుడు తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ రఘు చలిగంటి ఈ కార్యక్రమానికి నాయకత్వం వహించారు.

భారతదేశం - జర్మనీ మధ్య సామరస్యం, స్నేహం మరియు సాంస్కృతిక మార్పిడికి ప్రతీకగా బ్రాండెన్‌బర్గ్ గేట్ వద్ద కవాతు ప్రారంభమై శాంతి స్థూపం వరకు కొనసాగింది.జర్మనీకి భారత రాయబారి శ్ అజిత్ వినాయక్ గుప్తే ,  ప్రీతి గుప్తే ఈ  వేడుకల్లో పాల్గొని భారతీయ సమాజానికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమం భారతీయ సంఘాలు, సాంస్కృతిక బృందాలు, కళాకారులు మరియు సమాజ సభ్యుల విస్తృత శ్రేణిని ఒకచోట చేర్చింది. కుటుంబాలు, పిల్లలు మరియు స్వచ్ఛంద సేవకులు సహా 5,000 మందికి పైగా పాల్గొన్నవారు రంగురంగుల భారత్ పరేడ్‌లో పాల్గొన్నారు. సాంప్రదాయ నృత్యాలు, సంగీతం, ధోల్‌లు, దేశభక్తి గీతాలు మరియు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు భారతదేశపు శక్తివంతమైన వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి, బెర్లిన్ హృదయాన్ని "భిన్నత్వంలో ఏకత్వం" అనే స్ఫూర్తితో నింపాయి.

తెలంగాణ/తెలుగు సమాజం బతుకమ్మ - తెలంగాణ పూల పండుగ - మరియు అందమైన కూచిపూడి శాస్త్రీయ నృత్యాలను ప్రదర్శించడం ద్వారా ప్రత్యేక సహకారాన్ని అందించింది, ఈ రెండూ ప్రేక్షకులను ఆకర్షించాయి మరియు వేడుకలకు ఒక ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక రుచిని జోడించాయి. ఈ వేడుకను గొప్పగా విజయవంతం చేయడంలో అవిశ్రాంతంగా సహకరించిన అన్ని భారతీయ సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సేవకులు, స్పాన్సర్లు మరియు శ్రేయోభిలాషులకు INDCC హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుంది.

బెర్లిన్‌లో జరిగిన భారత్ పరేడ్ ఇండో-జర్మన్ సంబంధాలను బలోపేతం చేసిన మరియు జర్మనీలోని భారతీయ ప్రవాసుల ఐక్యత మరియు గర్వాన్ని హైలైట్ చేసిన చారిత్రాత్మక క్షణంగా గుర్తుండిపోతుందని కమిటీ అభిప్రాయపడింది.  ఈ సందర్భంగా, TAG ఉపాధ్యక్షుడు వెంకటరమణ బోయినెపెల్లి, శ్రీమతి అలేఖ్య భోగా (జర్మనీ తెలంగాణ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి), మరియు శ్రీ శరత్ కమిడి (జర్మనీ తెలంగాణ అసోసియేషన్ సాంస్కృతిక కార్యదర్శి) ఈ కార్యక్రమం విజయవంతానికి కృషి చేశారు.

