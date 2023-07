ముంబయి: 1971 నాటి మంజిల్ సినిమాలోని 'రిమ్‌జిమ్ గిరే సవాన్' పాట అందరికీ గుర్తింది కదా..! ముంబయి బీచ్‌ రోడ్‌లో తీసిన ఈ పాటలో అమితాబ్, మౌషుమి ఛటర్జీ ప్రదర్శించిన హృదయాన్ని హత్తుకునే సీన్స్‌ మరువలేనివి. అయితే.. తాజాగా అచ్చం అలానే ఓ వృద్ధ జంట అదే బీచ్‌లో ఆ పాటకు సీన్‌ టు సీన్‌ ప్రదర్శించి అందర‍్ని ఆకట్టుకున్నారు. ఈ వీడియోను మహేంద్ర గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్‌ మహేంద్ర షేర్ చేయగా.. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

ఈ వీడియోలో ఓ వద్ధ జంట ముంబయి బీచ్‌లో చిరుజల్లులు పడుతుండగా.. రిమ్‌ జిమ్ గిరే సాంగ్‌కు తగ్గ స్టెప్పులు వేశారు. ఎంతో ప్రజాధరణ కలిగిన ఈ పాటలోని ప్రతీ సీన్‌ను రీక్రియేట్ చేశారు. పాటలోని అమాయకత్వాన్ని ఏ మాత్రం మిస్ చేయకుండా.. చిన్నపిల్లలవలె గెంతులు వేస్తూ సీన్‌ సీన్‌ రిపీట్ చేశారు.

This is justifiably going viral. An elderly couple re-enact the popular song 'Rimjhim gire sawan' at the very same locations in Mumbai as in the original film. I applaud them. They’re telling us that if you unleash your imagination, you can make life as beautiful as you want it… pic.twitter.com/wO7iJ3da3m

— anand mahindra (@anandmahindra) July 2, 2023