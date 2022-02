నైటింగెల్​ ఆఫ్​ ఇండియా, లెజండరీ సింగర్​ లతా మంగేష్కర్​ ఆరోగ్య పరిస్థితి మళ్లీ క్షీణించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమెను వెంటిలేటర్​పై ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు ముంబైలోని బ్రీచ్​ క్యాడీ ఆసుపత్రి వైద్యుడు ప్రతీత్​ సంధాని చెప్పినట్లు ఏఎన్​ఐ పేర్కొంది. ఏఎన్​ఐ ప్రకారం 'వెటరన్​ సింగర్​ లతా మంగేష్కర్​ ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం విషమంగా ఉంది. వెంటిలేటర్​పై ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నాం. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు' అని డాక్టర్​ ప్రతీత్​ సంధాని పేర్కొన్నారు.

92 ఏళ్ల లతా మంగేష్కర్​కు కొవిడ్​ పాజిటివ్​ అని నిర్ధరణ కాగా జనవరి 11న బ్రీచ్​ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. కొవిడ్​ ద్వారా న్యూమోనియా కూడా అటాక్​ అయింది. అయితే ఇటీవల లతా మంగేష్కర్‌ కోవిడ్‌ను జయించినట్లు మహారాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి రాజేశ్ మంత్రి తెలిపారు. న్యూమోనియా నుంచి కూడా కోలుకున్నట్లు వివరించారు.



Veteran singer Lata Mangeshkar's health condition has deteriorated again, she is critical. She is on a ventilator. She is still in ICU and will remain under the observation of doctors: Dr Pratit Samdani, Breach Candy Hospital

