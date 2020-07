వివాదాస్పద దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ రూపొందించిన ‘పవర్‌ స్టార్‌: ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కథ’ చిత్రం శనివారం ఆర్జీవీ వరల్డ్‌ థియేటర్‌.కామ్‌లో విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. పవర్‌ స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ రాజకీయ జీవితంపై తెరకెక్కిన వ్యంగ్యాత్మక చిత్రం ఇది. అయితే ఈ చిత్రం విడుదలైనప్పటీ నుంచి ఆర్జీవీ.. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్‌లో భాగంగా ‘పవర్‌ స్టార్‌’లోని పలు సన్నివేశాలను విడుదల చేస్తూ వరుస ట్వీట్‌లు చేస్తున్నాడు. ఆర్జీవీ సోమవారం మూడు వీడియోలను ట్విటర్‌లో పంచుకున్నాడు. ఇందులో మొదటి రెండు వీడియోల్లో వర్మ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు, మెగాస్టార్‌ చిరంజీవిని టార్గెట్‌ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. (చదవండి: ‘పరాన్న జీవి’ రాకతో మరింత రసవత్తరం!)

EX M C with POWER STAR..Watch in https://t.co/YpBOXfI9v7 pic.twitter.com/tJ1e8P9JhQ

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 27, 2020