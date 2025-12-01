 మాస్‌ డ్యాన్స్‌ షురూ | Mana shankara vara prasad garu chiranjeevi and venkatesh begin dance | Sakshi
మాస్‌ డ్యాన్స్‌ షురూ

Dec 1 2025 12:03 AM | Updated on Dec 1 2025 12:03 AM

Mana shankara vara prasad garu chiranjeevi and venkatesh begin dance

చిరంజీవి, వెంకటేశ్‌ కలిసి చేస్తున్న సెలబ్రేషన్‌ సాంగ్‌ చిత్రీకరణ మొదలైంది. చిరంజీవి హీరోగా అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు’. ఈ చిత్రంలో నయనతార హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, వెంకటేశ్, క్యాథరిన్, వీటీవీ గణేశ్‌ ప్రధానపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ హైదరాబాద్‌లో వేసిన ఓ సెట్‌లో జరుగుతోంది. చిరంజీవి, వెంకటేశ్‌తోపాటు 500 మందికి పైగా డ్యాన్సర్స్‌పాల్గొంటుండగా ఓ స్టైలిష్‌ మాస్‌ డ్యాన్స్‌ సాంగ్‌ షూట్‌ను ఆరంభించారు.

సంగీతదర్శకుడు భీమ్స్‌ సిసిరోలియో స్వరపరచిన ఈపాటకు పొలకి విజయ్‌ కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారు. ‘‘చిరంజీవి, వెంకటేశ్‌ కలిసి చేస్తున్న ఈపాట ఈ సంక్రాంతికి ప్రేక్షకులకు అసలు సిసలైన విందులా ఉంటుంది. అలాగే చిరంజీవి–నయనతారలపై చిత్రీకరించిన ఓ మెలోడియస్‌ రొమాంటిక్‌ సాంగ్‌ను త్వరలోనే రిలీజ్‌ చేస్తాం’’ అని యూనిట్‌ తెలిపింది. అర్చన సమర్పణలో సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది.  

