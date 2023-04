ప్రముఖ బాలీవుడ్ ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్ ఇషితా గుప్తా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బిగ్ బాస్ -16 కంటెస్టెంట్ ప్రియాంక చాహర్ చౌదరి తన డిజైన్లను కాపీ కొట్టారని ఆరోపిస్తూ ముంబయి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఇటీవలే నిర్వహించిన ఓ ప్రదర్శనలో తనకు తెలియకుండానే వాటిని ప్రదర్శించారని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ విషయాన్ని ట్విటర్ వేదికగా ఆమె వెల్లడించారు.

ప్రియాంక చౌదరి ధరించిన డిజైన్స్ ఓ ఫ్యాషన్ లైన్‌ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించామని పేర్కొంది. ప్రియాంక ధరించిన డిజైన్స్‌ న్యూయార్క్ మ్యాగజైన్ కవర్‌ పేజీని కోసం తయారు చేశామని తెలిపింది. అయితే ఇషిత ఆరోపణలపై ప్రియాంకచౌదరి ఇంకా స్పందించలేదు. సోషల్ మీడియాలో లైక్స్‌ కోసమే ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తోందని ఆరోపించింది. అయితే ఇషిత ఆరోపణలపై కొందరు నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండు డిజైన్లు ఒకేలా లేవని చెబుతున్నారు.

కాగా.. ప్రియాంక చాహర్ చౌదరి బిగ్ బాస్- 16 సీజన్‌లో సెకండ్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచింది. ప్రైమ్ టైమ్ టీవీ షో 'ఉదరియాన్' ద్వారా పేరు సంపాదించింది. ఇటీవలే కుచ్ ఇత్నే హసీన్‌లోనూ కనిపించింది.

. @ishitarehagupta Please share the details of your complaint here: https://t.co/kMC70YRHG9 https://t.co/xCqnBikWsj

Bade aye chors! Show chal raha tha that time muh band tha cz reputation kharab ho jata. Bahar aake meri hi nakal ki continuity. Wannabe and envy ke definition. Zero integrity or dignity. Only knows how to use people. Cheap personality.

— ISHITA (@ishitarehagupta) April 23, 2023