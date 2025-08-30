ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ కుటుంబంలో విషాదం నెలకొంది. ఆయన అమ్మగారు, దివంగత హాస్యనటులు అల్లు రామలింగయ్య సతీమణి అల్లు కనకరత్నమ్మ (94) కన్నుమూశారు. వృధాప్యకారణంగా అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ఆమె కన్నుమూశారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత కోకాపేటలో ఆమె అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న అల్లు అర్జున్ ముంబై నుంచి హైదరాబాద్ ప్రయాణం అయ్యారు. అప్పటికే చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ అల్లు అరవింద్ ఇంటికి చేరుకున్నారు.
అల్లు అరవింద్ కుటుంబంలో విషాదం
Aug 30 2025 8:18 AM | Updated on Aug 30 2025 8:18 AM
