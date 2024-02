వాషింగ్టన్‌: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో ఈ ఏడాది అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికల కోసం డెమోక్రటిక్‌ పార్టీ, రిపబ్లికన్‌ పార్టీలు ఫోకస్‌ పెట్టాయి. దీంతో, రెండు పార్టీలు హోరాహోరీగా తలపడనున్నాయి. అయితే, అధికార డెమోక్రటిక్‌ పార్టీలో ఆసక్తికర పరిమాణం చోటుచేసుంది. డెమోక్రటిక్‌ పార్టీ తరఫున ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ బదులుగా.. మాజీ అధ్యక్షుడు ఒబామా భార్య మిషెల్లీ ఒబామా బరిలో నిలవాలని అమెరికన్లు కోరుకుంటున్నారని రాస్‌ముస్సెన్‌ రిపోర్ట్స్‌ పోల్‌ పేర్కొంది.

వివరాల ప్రకారం.. 2024లో జరగబోయే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో జో బైడెన్‌ మరో దఫా ఎన్నికల్లో నిలబడేందుకు అమెరికన్లు ఇష్టపడటం లేదు. ఆయన వయసు, మానసిక ఆరోగ్య స్థితిని ఇందుకు కారణంగా చూపుతున్నారు. అలా చెబుతున్నవారు దాదాపు 48 శాతం ఉన్నారని తేలింది. బైడెన్‌ బదులు.. మాజీ అధ్యక్షుడు ఒబామా భార్య మిషెల్లీ ఒబామాను కోరుకుంటున్నారని రాస్‌ముస్సెన్‌ రిపోర్ట్స్‌ పోల్‌ పేర్కొంది. కాగా, 38 శాతం మంది జో బైడెన్‌ను కోరుకోవడం లేదని ఈ మేరకు న్యూయార్క్‌ పోస్ట్‌ ఒక వార్తను ప్రచురించింది.

If Michelle Obama decides to replace President Biden ,then it's an absolute game over for Trump or Republicans .

She will win presidency hands down, and for us, staunch Gandhian will be the most powerful person on the face of earth.

Let the game begin @MichelleObama pic.twitter.com/pFkyFrYO67

— Prashant shah (@prashantsapp) February 28, 2024