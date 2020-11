వియ‌న్నా : ఆస్ర్టియాలోని వియ‌న్నాలో సోమ‌వారం జ‌రిగిన ఉగ్ర‌దాడిలో ఇద్ద‌రు పౌరులు మ‌ర‌ణించారు. వియ‌న్నాలోని ఆరు ప్ర‌దేశాల‌పై ముష్క‌రులు కాల్పుల‌కు తెగ‌బ‌డ్డారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో పోలీసులు జ‌రిపిన కాల్పుల్లో ఒక‌రు మ‌ర‌ణింగా, మ‌రొక నిందితుడు ప‌రారీలో ఉన్నాడు. అటోమెటిక్ మొబైల్ సిస్ట‌మ్ ద్వారా ఉగ్ర‌వాదులు ఈ దాడికి పాల్ప‌డిన‌ట్లు గుర్తించారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో మొత్తం 15 మంది పౌరులు గాయ‌ప‌డ‌గా, వారిలలో ఏడుగురి ప‌రిస్థితి విష‌మంగా ఉన్న‌ట్లు మంత్రి నెహ‌మ్మర్ తెలిపారు. ప్ర‌జ‌లంతా అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని కోరారు. దాడి జ‌రిగిన వియ‌న్నా ప్రాంతాన్ని పోలీసులు త‌మ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. (కాబూల్‌ వర్సిటీలో కాల్పులు )

క‌రోనా వైర‌స్ కేసులు క్ర‌మంగా పెరుగుతున్న నేప‌థ్యంలో ఆస్ర్టేలియాలో పాక్షిక లాక్‌డౌన్ అమ‌లు చేయ‌డానికి కొన్ని గంట‌ల ముందే ఈ దాడి జ‌రిగింది. అప్ప‌టికే కొన్ని రెస్టెంట్లు, కేఫ్‌లు మూసిఉన్నాయ‌ని అధికారులు తెలిపారు. ఉగ్ర క‌ద‌లిక‌ల‌పై నిఘా పెట్టామ‌ని, ప్ర‌జ‌లు అత్య‌వ‌స‌రం అయితేనే బ‌య‌ట‌కు రావాల‌ని పేర్కొన్నారు. ఈ ఉగ్ర‌దాడుల‌ను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామ‌ని ఐక్య‌రాజ్య‌స‌మితి సెక్ర‌ట‌రీ ఆంటోనియో గుట్రెస్ అన్నారు. మృతుల కుటుంబాల‌కు ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఆస్ర్టియా ప్ర‌జ‌ల‌కు, ప్ర‌భుత్వానికి సంఘీబావం తెలియ‌జేస్తున్నా అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

I’m following with grave concern the violent attacks of terror in Vienna, one of our UN HQ.

I condemn these attacks in the strongest possible terms and reaffirm the @UN's solidarity with the people & Government of Austria. https://t.co/WQfbKhsMg6

— António Guterres (@antonioguterres) November 3, 2020