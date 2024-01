మిడిల్‌ క్లాస్‌ డ్రీమ్‌ వెహికల్‌: ఐకానిక్‌ లూనా సరికొత్తగా! రిపబ్లిక్‌ డే ఆఫర్‌

దేశీయంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు డిమాండ్‌ బాగా పుంజుకుంటోంది. ఈ ట్రెండ్‌కు అనుగుణంగా దేశంలోని ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన కంపెనీలన్నీ తమ మోడళ్లలో ఈవీ వెర్షన్స్‌ లాంచ్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఒకప్పటి మధ్యతరగతి కలల టూవీలర్‌ లూనా సరికొత్త అవతారంలో ఈవీగా భారతీయ వినియోగదారులను ఆకట్టుకొనేందుకు భారత్‌లో లాంచ్‌ కానుంది.

ఈవీలకు పెరిగిన డిమాండ్ నేపథ్యంలో కెనటిక్ కంపెనీకి చెందిన పాపులర్‌ లూనా స్కూటర్‌ను తాజాగా ఈవీ వెర్షన్‌‌లో రిలీజ్ చేస్తోంది. అంతేకాదు రిపబ్లిక్‌ డే సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. మోస్ట్‌ ఎవైటెడ్‌ మల్టీ యుటిలిటీ e2W, కైనెటిక్ గ్రీన్ E-Lunaను వచ్చే నెల (ఫిబ్రవరి 2024) ఆరంభంలో రిలీజ్‌ చేయనుంది. బుకింగ్‌లు జనవరి 26న షురూ అవుతాయని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. Kinetic Green వెబ్‌సైట్‌లో కేవలం రూ. 500తో ప్రీ-బుక్ చేసుకోవచ్చు.

కైనెటిక్ ఇ-లూనా పూర్తిగా మేడ్-ఇన్-ఇండియాగా వస్తోంది. మెట్రో ,టైర్ 1, టైర్-2, టైర్-3 నగరాలు , అలాగే గ్రామీణ యూజర్లును కూడా దృష్టిపెట్టుకుని అత్యాధునిక ఫీచర్లతో లూనా ఈవీ నితయారు చేసినట్టు కైనెటిక్ గ్రీన్ ఫౌండర్‌, సీఈవో సులజ్జ ఫిరోడియా మోత్వాని తెలిపారు. అంతేకాదు 'చల్ మేరీ లూనా' అంటూ యాడ్‌ ప్రపంచంలో సంచలనం రేపిన పియూష్ పాండే తిరిగి ఈ బ్రాండ్‌ కోసం పని చేయనున్నారట. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ లూనాకోసం సంతోషంగా ఉందని ప్రకటించారు పియూష్‌. నేటి యువతరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మయూర్ అండ్‌ టీం దీనికోసం పనిచేస్తోందన్నారు.పీయూష్ పాండే ప్రస్తుతం ఒగిల్వీ ఇండియా గ్లోబల్ క్రియేటివ్ ఛైర్మన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్‌గా ఉన్నారు కాగా కైనెటిక్ 2000 ప్రారంభంలో దాని ఉత్పత్తిని నిలిపివేసింది

