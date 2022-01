ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఈ కామర్స్‌ సంస్థ అమెజాన్‌ ఇండియాలో భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు హైదరాబాద్‌లో పెడుతోంది. అమెరికా వెలుపల ఆ సంస్థ తొలి క్యాంపస్‌ని హైదరాబాద్‌లోనే నిర్మిస్తోంది. 2015లో మొదలైన నిర్మాణ పనులు ప్రస్తుతం చివరి దశకు చేరుకున్నాయి.

అమెజాన్‌ సంస్థ హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలిలో నిర్మిస్తున్న క్యాంపస్‌లో ఉద్యోగులకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించింది. 18 లక్షల చదరపు అడుగుల సామర్థ్యం కలిగిన ఈ భవనంలో 15 వేల మంది ఉద్యోగులు పని చేసే వీలుంది. ఇక్కడున్న క్యాంటీన్‌లో ఒకేసారి 2700ల మంది భోజనం చేయవచ్చు. ఈ భవనంలో 49 హైస్పీడ్‌ లిఫ్టులు ఉన్నాయి. థీమ్‌ బేస్డ్‌గా ప్రతీ ఫ్లోర్‌ని అందంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ భవనంలో ఉన్న సౌకర్యాలకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. మీరు ఓసారి అమెజాన్‌ హైదరాబాద్‌ క్యాంపస్‌ని చూడండి.

#Hyderabad

Amazon's 282-feet tall building can house more than 15,000 employees

This new Amazon campus is its first owned office building pic.twitter.com/OBOPbemUVB

— Akshayy (@AkshayKtrs) January 16, 2022