రూ .303 కోట్ల బోనస్‌ ప్రకటన.. ఈ టాటా కంపెనీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త

టాటా గ్రూప్ సంస్థ టాటా స్టీల్ తమ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. జంషెడ్పూర్లోని వర్కర్స్ యూనియన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తర్వాత 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మొత్తం రూ .303.13 కోట్ల బోనస్ను ఉద్యోగులకు పంపిణీ చేయనున్నట్లు టాటా స్టీల్ తెలిపింది.
ఇందులో ట్యూబ్స్ యూనిట్ సహా జంషెడ్పూర్ డివిజన్లకు రూ.152.44 కోట్లు కేటాయించడంతో 11,446 మంది ఉద్యోగులకు లబ్ధి చేకూరుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. టాటా వర్కర్స్ యూనియన్తో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం, 2024-25 సంవత్సరానికి వార్షిక బోనస్ కింద వర్తించే అన్ని డివిజన్లు, యూనిట్లకు చెందిన అర్హులైన ఉద్యోగులకు మొత్తం రూ .303.13 కోట్లు చెల్లించనున్నట్లు టాటా స్టీల్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
2024-25 సంవత్సరానికి గానూ చెల్లించాల్సిన కనీస బోనస్ (పూర్తి హాజరు వద్ద) రూ .39,004, గరిష్ట బోనస్ (వాస్తవ హాజరు వద్ద) రూ .3,92,213 ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. బోనస్ చెల్లింపు (సవరణ) చట్టం, 2015 లో నిర్దేశించిన పరిమితి కంటే ఎక్కువ జీతాలు / వేతనాలు స్టీల్ కంపెనీలోని తమ ఉద్యోగులలో ఎక్కువ మంది పొందుతున్నందున, వారు ఈ చట్టం ప్రకారం బోనస్ పొందడానికి అర్హులు కాదని వివరించింది.
అయితే తమ పాత సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ యూనియన్ కేటగిరీలోని ఉద్యోగులందరికీ బోనస్ ఇవ్వనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. టాటా స్టీల్ సీఈఓ, ఎండీ టీవీ నరేంద్రన్, చీఫ్ పీపుల్ ఆఫీసర్ అత్రయీ సన్యాల్, ఇతర సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు యాజమాన్యం తరఫున మెమోరాండం ఆఫ్ సెటిల్మెంట్లపై సంతకాలు చేశారు.