షోలే సినిమాలో ‘యే దోసితీ హమ్‌ మగర్‌ ఛోడేంగే’ అంటూ అమితాబ్‌-ధర్మేంద్రలు చేసే బైక్‌ జర్నీ వీడిపోని స్నేహానికి గుర్తుగా మిగిలిపోయింది. ఒక్క షోలేలోనే కాదు వెండితెరపైన బ్యాచిలర్‌ ఫ్రెండ్స్‌ చేసిన అనేక రోడ్‌ ట్రిప్‌లు మన మదిపై చెరగని ముద్రను వేశాయి. వారు ఉపయోగించిన వెహికల్స్‌ మనలో చాలా మందికి ఓ ఫాంటసీలా ఉండిపోయాయి.

దిల్‌ చాహ్‌తా హై సినిమాలో హీరోలు అమీర్‌ఖాన్‌, సైఫ్‌ఆలీఖాన్‌, అక్షయ్‌ఖన్నాలు ముంబై నుంచి గోవా వెళ్లేందుకు ఉపయోగించిన కారు మెర్సిడెజ్‌ బెంజ్‌ ఎస్‌ఎల్‌ 300 మోడల్‌. ఈ వింటేజ్‌ కారు ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో లేదు. అయితే దీని తర్వాత వచ్చిన ఎస్‌ఎల్‌ 350 వింటేజ్‌ కారు మార్కెట్‌లో కోటి రూపాయల దగ్గర లభిస్తోంది. దిల్‌ చాహ్‌తా హై దర్శకుడు ఫర్హాన్‌ అక్తర్‌కి వింటేజ్‌ కార్లంటే ఇష్టం. అందుకే ఏరి కోరి ఈ సినిమాలో మెర్సిడెజ్‌ బెంజ్‌ ఎస్‌ఎల్‌ 300 కన్వర్టబుల్‌ మోడల్‌ని ఫర్హాన్‌ ఉపయోగించాడు.



దిల్‌ చాహ్‌తాహై తర్వాత మరోసారి హృతిక్‌ రోషన్‌, అభయ్‌ డియోల్‌, ఫర్హాన్‌ అక్తర్‌లతో​ మరోసారి రోడ్‌ ట్రిప్‌ మూవీని తెరకెక్కించాడు ఫర్హాన్‌ అక్తర్‌. అయితే ఈసారి మరో వింటేజ్‌ కారు బ్విక్‌ సూపర్‌పై మనసు పారేసుకున్నాడు. ఈ కారుని 1940 నుంచి 1956 మధ్యన బ్విక్‌ కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ కార్లు మార్కెట్‌లో అందుబాటులో లేవు. జిందగి సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ కారును తీసుకొచ్చారు.



ఇక ట్రెండ్‌ సెట్టర్‌ మూవీ షోలేలో అమితాబ్‌ , ధర్మేంద్రలు ఉపయోగించింది బీఎస్‌ఏ డబ్ల్యూఏ 500 సీసీ బైక్‌. 1942లో ఈ బైకు మార్కెట్‌లోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత 1975లో షోలే రిలీజ్‌ తర్వాత ఈ బైక్‌ అప్పటి యువతకి కిర్రెక్కించింది. ఈ బైక్‌ ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో లేకపోయినా... షోలే నమూనా బైక్‌లు అనేక వింటేజ​ థీమ్‌ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో కనిపిస్తూనే ఉంటాయి.



మిస్టర్‌ పెర్‌ఫెక్ట్‌ అమీర్‌ఖాన్‌, ఏస్‌ డైరెక్టర్‌ రాజ్‌కుమార్‌ హిరానీ డైరెక‌్షన్‌లో వచ్చిన త్రీ ఇడియట్స్‌ సంచలన విజయం సాధించింది, ఈ మూవీలో లైట్‌ వెయిట్‌ వెహికల్‌ మహీంద్రా ఫ్లైటీ స్కూటీపై అమీర్‌ఖాన్‌, మాధవన్‌, శర్మాన్‌జోషిలు చేసిన విన్యాసాలు ఎ‍ప్పటికీ గుర్తుండి పోతుంది. మహీంద్రా ఫ్లైట్‌ ఇప్పటికీ మార్కెట్‌లో ఉంది.

We all need friends in our lives that are our ride or die travel partners. Whether it's to go for a Bachelor's trip or to go find a long lost friend. A very #HappyFriendshipDay to all of our readers and their friends! pic.twitter.com/JPXlOlf0aL

— carandbike (@carandbike) August 1, 2021