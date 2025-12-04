 ప్రభుత్వ సాయంలోనూ వివక్ష | Handloom workers comments On Chandrababu Govt | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రభుత్వ సాయంలోనూ వివక్ష

Dec 4 2025 6:09 AM | Updated on Dec 4 2025 6:09 AM

Handloom workers comments On Chandrababu Govt

వర్షంలో నిలబడి నిరసన తెలుపుతున్న నేత కార్మికులు

నేతన్నల నిరసన

నారాయణవనం: తుపాను ప్రభావంతో ఉపాధి కోల్పోయిన చేనేత కార్మికులకు ప్రభుత్వం అందించిన సాయంలోనూ వివక్ష చోటుచేసుకోవడంతో తిరుపతి జిల్లా నారాయణవనంలోని చేనేత కార్మికులు బుధవారం వర్షంలో నిలబడి నిరసన తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో మగ్గం గుంతల్లో నీరు చేరడం, నేయడానికి వాతావరణం సహకరించక ఉపాధిని కోల్పోయిన నేత కార్మికులకు ప్రభుత్వం 25 కేజీల బియ్యం, పప్పు, ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలను అందజేసింది. 

మండలంలో నారాయణవనం, కైలాసకోన వీవర్స్‌ కాలనీ, తుంబూరు, పాలమంగళం ఉత్తర, దక్షిణపుకండ్రిగ గ్రామాల్లో చేనేత కుటుంబాలు వారు వైఎస్సార్‌సీపీకి మద్దతుగా ఉన్నారనే కారణం చూపుతూ టీడీపీ నేతలు వందకు పైగా చేనేత కుటుంబాలకు సాయం అందకుండా చేశారు.  ప్రభుత్వ సాయంలో అధికారులు పక్షపాతం చూపారని కార్మికులు వాపోయారు. నెల రోజులు దాటుతున్నా సాయం అందలేదని వాపోతున్నారు. సాయంలో ప్రత్యక్ష జోక్యం లేదని రెవెన్యూ, సచివాలయ అధికారులు సమాధానం దాటవేస్తున్నారని నేత కార్మికులు జయరామయ్య, దేశయ్య, పెరుమాళ్, జయశంకర్‌ తదితరులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కజిన్ వెడ్డింగ్‌లో మెరిసిన దీపికా పదుకొణె- రణ్‌వీర్ సింగ్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 2

బీచ్‌లో కుమారుడితో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న అగ్ర నిర్మాత దిల్‌ రాజు (ఫొటోలు)
photo 3

ఐఎండీబీ 2025 పాపులర్‌ స్టార్స్‌ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో జయం రవి.. ఆమె కూడా (ఫొటోలు)
photo 5

రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలా సారా అర్జున్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vizag Adani Data Center Secret Revealed By Govt GO 1
Video_icon

ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది.. అడ్డంగా ఇరుక్కున్న చంద్రబాబు
Big Question Special Debate On Why Pawan Kalyan Silence On AP Issues 2
Video_icon

దిష్టిబొమ్మ చెప్పిన అసలు కథ
New Rules For House Owners Rental Agreements Must Be Digitally Stamped 3
Video_icon

New Rules: ఇకపై ఇళ్ళకు రెండు నెలల అద్దెనే డిపాజిట్ గా తీసుకోవాలి
Karimnagar Brothers Tragic Incident Over Insurance Money 4
Video_icon

అన్నను టిప్పర్ టైర్ల కింద పెట్టి.. తమ్ముడు ఎలా చంపాడంటే..
MP Renuka Chowdhurys Strong Reply to Dog Row 5
Video_icon

రిపోర్టర్ ప్రశ్నకు భౌ భౌ అంటూ రేణుకా సమాధానం
Advertisement
 