 భారత్‌పై మరో 25 శాతం టారిఫ్‌ విధించిన డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌... 50 శాతానికి చేరిన అమెరికా సుంకాల భారం | Trump Slaps 50 Percent Tariff On Indian Goods Over Imports Of Russian Oil | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌పై మరో 25 శాతం టారిఫ్‌ విధించిన డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌... 50 శాతానికి చేరిన అమెరికా సుంకాల భారం

Aug 7 2025 7:14 AM | Updated on Aug 7 2025 7:14 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 