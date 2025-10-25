 కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం | Massive Bus Fire Accident In Kurnool District | Sakshi
కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. 19 మంది సజీవ దహనం

Oct 25 2025 6:55 AM | Updated on Oct 29 2025 5:19 PM

