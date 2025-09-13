 కర్నూలులో 2 వేల 700 కోట్ల రూపాయల విలువైన స్థలంపై గురి... | Land worth Rs 2700 crore in Kurnool | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కర్నూలులో 2 వేల 700 కోట్ల రూపాయల విలువైన స్థలంపై గురి...

Sep 13 2025 7:48 AM | Updated on Sep 13 2025 7:48 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 