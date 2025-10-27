 కాకినాడ తీరానికి ఉప్పెన ముప్పు! | Cyclone Montha Surge Threat To Kakinada Coast | Sakshi
కాకినాడ తీరానికి ఉప్పెన ముప్పు!. నేడు ‘మోంథా’ తుపానుగా మారనున్న తీవ్రవాయుగుండం

Oct 27 2025 6:48 AM | Updated on Oct 29 2025 5:19 PM

