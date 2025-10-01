 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో సున్నా వడ్డీ ఔట్‌... మహిళలను మోసం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు | CM Chandrababu Cheated Womens Over Sunna Vaddi Scheme | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో సున్నా వడ్డీ ఔట్‌... మహిళలను మోసం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

Oct 1 2025 6:38 AM | Updated on Oct 1 2025 6:39 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 