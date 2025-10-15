 చాంతాడంత లిస్ట్‌ ఆర్డర్‌ చేసిన రమ్య.. తిన్న వెంటనే వాంతులు! | Bigg Boss 9 Telugu: Ramya Moksha Orders Food and Shares with Suman Shetty | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss Telugu 9: బిర్యానీ, పిజ్జా, పెసరట్టు, చికెన్‌.. అబ్బో పెద్ద లిస్టే ఇచ్చిన పచ్చళ్ల రమ్య!

Oct 15 2025 4:01 PM | Updated on Oct 15 2025 4:03 PM

Bigg Boss 9 Telugu: Ramya Moksha Orders Food and Shares with Suman Shetty

వైల్డ్‌కార్డులు హౌస్‌లో అడుగుపెట్టేముందు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో పవర్‌ ఇచ్చాడు బిగ్‌బాస్‌ (Bigg Boss Telugu 9). అలా పచ్చళ్లమ్ముకునే రమ్య మోక్షకు బంపరాఫర్‌ ఇచ్చాడు. తనకు ఎప్పుడంటే అప్పుడు.. ఏది కావాలంటే అది.. నచ్చిన వంటకాలను అడిగితే బిగ్‌బాస్‌ కాదనుకుండా పంపిస్తాడని నాగార్జున చెప్పాడు. ఇంత మంచి ఛాన్స్‌ రమ్య (Ramya Moksha) వదులుకుంటుందా? సమస్యే లేదు.

పెద్ద లిస్ట్‌ ఇచ్చిన రమ్య
టిఫిన్‌లోకి గుడ్డు పెసరట్టు ఉప్మా, పూరీ, మైసూర్‌ బజ్జీ.. లంచ్‌కి చికెన్‌ జాయింట్స్‌, ఎగ్‌ బిర్యానీ, వెజ్‌ టిక్కా పిజ్జా, బనానా చిప్స్‌, నాలుగు ఎగ్‌ ట్రేలు కావాలంటూ సరుకుల లిస్ట్‌ చదువుతూనే ఉంది. ఈ లిస్ట్‌ విని బిగ్‌బాస్‌ గుడ్లు తేలేయడం ఖాయం. ఈ ఫుడ్‌ను సుమన్‌తో షేర్‌ చేసుకుంటానంది. అక్కడితో ఆగలేదట! 5 కిలోల చికెన్‌ కూడా అడిగేసిందట! పనిలో పనిగా చికెన్‌ పచ్చడి పెడుతుందేమో మరి!

తినలేక తంటాలు
దొరికిందే ఛాన్స్‌ అని ఆర్డర్‌ పెట్టింది కానీ ఆ వంటకాలన్నీ తినలేక నానా అవస్థ పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఏకంగా వాంతులు కూడా చేసుకుందంటున్నారు. మరి ఆర్డర్‌ చేసిన వంటకాలను మిగతా హౌస్‌మేట్స్‌కు పంచారా? లేదంటే రమ్య కచ్చితంగా పూర్తి చేయాల్సిందేనని బిగ్‌బాస్‌ ఏమైనా ఆర్డర్లు వేశారా చూడాలి!

 

చదవండి: అశ్లీల సన్నివేశం.. నిజ జీవితంలోనూ అంతేనని ముద్ర.. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో గుప్త ఆలయం! సాహసోపేతమైన ప్రయాణం.. కోపాన్ని తగ్గించే కోనేరు.. మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

దీపావళి ఈవెంట్‌లో సెలబ్రిటీలు.. ఇండస్ట్రీ అంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 3

దత్తత కూతురి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్‌లో సన్నీ లియోన్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘తెలుసు కదా’ సినిమా ప్రెస్‌ మీట్‌లో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెడిషనల్‌ శారీ లుక్‌లో ‘కూలి​’ బ్యూటీ..

Video

View all
Karur Stampede Shakes Tamil Nadu Assembly 1
Video_icon

కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై దద్దరిల్లిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ
Peddireddy Ramachandra Reddy OPEN CHALLENGE to Chandrababu Govt Over FAKE Liquor Case 2
Video_icon

Peddireddy: దమ్ముంటే.. సీబీఐకి అప్పగించు..!
YSRCP Leaders APJ Abdul Kalams Birth Anniversary Celebrations 3
Video_icon

తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో అబ్దుల్ కలాం జయంతి వేడుకలు
Sugali Preethi Family FIGHTS for Justice 4
Video_icon

Sugali Preethi: లోకేష్ కు చిన్నారి సూటి ప్రశ్న
Sakshi Special Discussion On Spike Of Gold Rates 5
Video_icon

Gold Rates: వణికిస్తున్న బంగారం
Advertisement
 