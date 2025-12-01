పెళ్లి చేసుకొని.. పెళ్లాన్ని దాచేసి..

చిత్ర విచిత్ర పంచాయతీలు
పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ...గ్రామాల్లో చిత్ర, విచిత్రాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రోడ్డు వేయడం లేదని కొందరు...భూ సమస్య పరిష్కరించడం లేదంటూ మరికొందరు పంచాయతీ ఎన్నికలు బహిష్కరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కొన్ని గ్రామాలకు చెందిన యువకులు తాము నోట్లకు అమ్ముడుపోమని, రాజ్యాంగం కల్పించిన ఓటుహక్కు నిస్వార్థంగా వినియోగించుకుంటామని చెప్పారు.
‘నోట్లకు అమ్ముడు పోయే ఓట్లు మా ఇంట్లో లేవు’
హసన్పర్తి: హనుమకొండ జిల్లా హసన్పర్తి మండలం మడిపల్లి గ్రామంలో వెలిసిన ఓ ఫ్లెక్సీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కాందారి రమేశ్ తన ఇంటి వద్ద ఈ ఫ్లెక్సీ ప్రదర్శించాడు. ‘నేను మడిపల్లివాసిని.. నోట్లకు అమ్ముడు పోయే ఓట్లు మా ఇంట్లో లేవు’అని అందులో రాసి ఉంది.
‘మా ఓట్లు అమ్మబడవు’
హుస్నాబాద్ రూరల్: ‘రాజ్యాంగం కల్పించిన ఓటు హక్కు ఎంతో విలువైనది. మేము అమ్ముకోం’అని సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ మండలం గాం«దీనగర్ గ్రామ యువకులు ఆదివారం తమ ఇళ్ల ముందు ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు. బోజ అనిల్కుమార్, కొడముంజ అనిల్కుమార్, ఎర్రవెల్లి సంపత్లు పట్టభద్రులు. వీరు గ్రామాభివృద్ధి కమిటీని బలోపేతం చేసి స్వచ్ఛందంగా ఓటుహక్కు వినియోగించుకొనేలా యువతను చైతన్యం చేస్తున్నారు.
రిజర్వు ఓటరు ఒక్కరే...ఆమెనే సర్పంచ్
మాడుగులపల్లి: నల్లగొండ జిల్లా మాడుగులపల్లి మండలం గజలాపురం గ్రామపంచాయతీ సర్పంచ్ పదవి ఎస్టీకి మహిళకు రిజర్వు అయ్యింది. అయితే గ్రామంలో బ్రాహ్మముల రోజా ఒక్కరే ఎస్టీ మహిళా ఓటరు. రోజా ఆదివారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఒక్కరే నామినేషన్ వేయడంతో ఆమె ఎన్నిక ఏకగీవ్రం అయ్యే అవకాశముంది. 2014 పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ గజలాపురం ఎస్టీకి రిజర్వ్ అయ్యింది. ఆ ఎన్నికలో ఆమె 16 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఎస్టీకి రిజర్వ్ కావడం ఆమెకు అదృష్టంగా మారింది. గతంలో ఇక్కడ ఉన్న కుటుంబం వెళ్లిపోవడంతో.. గ్రామంలో ఇప్పుడు ఒకే ఎస్టీ ఓటు ఉంది.
జైలు నుంచి సర్పంచ్ స్థానానికి నామినేషన్
వేములవాడ అర్బన్: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ మండలం మారుపాక గ్రామానికి చెందిన బూర బాబు సర్పంచ్ పదవికి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. బూర బాబు ఇటీవల జరిగిన ఓ కేసు విషయంలో జైలుకు వెళ్లాడు. సర్పంచ్ స్థానం ఎస్సీ జనరల్కు రిజర్వు కావడంతో బూర బాబు జైలు నుంచి నామినేషన్ పత్రాలపై సంతకాలు చేసి పంపించగా, వారి బంధువులు శనివారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.
నువ్వే పోటీ చేయాలంటూ కాళ్లు పట్టుకున్న ఓటరు
దంతాలపల్లి: మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలం దాట్ల సర్పంచ్ పదవి బీసీ మహిళకు రిజర్వు అయ్యింది. దాట్ల ఎంపీటీసీ మాజీ సభ్యుడు, కాంగ్రెస్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కొమ్మినేని సతీశ్ తల్లి రాములమ్మ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ఆదివారం ఓ ఓటరు ఆమె కాళ్లపై పడ్డాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
సీఎం ఇలాకాలో టీడీపీ మద్దతుదారు ఏకగ్రీవం
నారాయణపేట/ మద్దూరు: సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కొడంగల్ నియోజకవర్గం మద్దూరు మండలంలోని అప్పారెడ్డిపల్లి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్గా మండల టీడీపీ మాజీ అధ్యక్షుడు బుడ్డోళ్ల శ్రీనివాస్ సతీమణి మల్లీశ్వరి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కానుంది. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పాఠశాల భవనం కోసం 20 గుంటల భూమిని ఇచ్చేందుకు పెద్దల సమక్షంలో ఒప్పందం చేసుకుంది. ఎనిమిది వార్డులుండగా, వారు అవి కూడా తను చెప్పిన వారినే ఓకే చేసేందుకు పెద్దలు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చారు. దీంతో ఆమె ఒక్కరే సర్పంచ్ స్థానానికి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. త్వరలో ఆమె సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్లో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది.
సర్పంచ్గా గెలిపిస్తే 22 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తా
గద్వాల టౌన్: పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తనను సర్పంచ్గా గెలిపిస్తే 22 గ్యారంటీలను అమలు చేస్తానని రూ.100 బాండ్ పేపర్ను ఓ అభ్యర్థి హామీ పత్రంగా విడుదల చేశారు. జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా గట్టు మండలం సల్కాపురం సర్పంచ్ పదవికి ఆంజనేయులు నామినేషన్ వేశారు. తనను సర్పంచ్గా గెలిపిస్తే ఎవరూ చేయని విధంగా అభివృద్ధి చేస్తానంటూ ఏకంగా బాండ్ పేపర్ను విడుదల చేయడం చర్చనీయాంశమైంది
తన కుల ఓట్ల కోసం..
తంగళ్లపల్లి(సిరిసిల్ల): మండల పరిధిలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన యువనేత తన కులం కాకుండా వేరే కులానికి చెందిన యువతిని ప్రేమించి ఇటీవల రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అయితే ఆ గ్రామంలో తన కులం ఓట్లు మెజారిటీగా ఉండడం.. వేరే కులం అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టు తెలిస్తే ఓట్లు పడవు అనుకున్నాడో ఏమో గానీ ఆమెను ఎవరికీ తెలియకుండా దాచేశాడు. ఆమెను వేరే ఊరిలో పెట్టి కాపురం చేస్తూ గ్రామంలో మాత్రం తనకు పెళ్లి కానట్టు చెబుతూ సర్పంచ్ ఎన్నికలకు ప్రచారం చేసుకుంటున్నాడు.
రోడ్డు విస్తరణ చేపట్టకుంటే ఎన్నికలు బహిష్కరిస్తాం
వెల్దుర్తి(తూప్రాన్): వెల్దుర్తి నుంచి జిల్లా కేంద్రమైన మెదక్ వెళ్లే ప్రధాన రహదారిని రెండు లేన్లుగా విస్తరించకుంటే పంచాయతీ ఎన్నికలను బహిష్కరిస్తామని మండల పరిధిలోని పలు గ్రామాల ప్రజలు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం బండపోసాన్పల్లి, శెట్టిపల్లి కలాన్, రామాయిపల్లి, కొత్తపల్లి గ్రామాలకు చెందిన యువకులు ఆయా గ్రామాల గుండా బైక్ ర్యాలీ చేపట్టి శెట్టిపల్లికలాన్లో రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన చేపట్టారు. రోడ్డు విస్తరణ చేపట్టాలని పాదయాత్ర, సంతకాల సేకరణ చేపట్టి కలెక్టర్కు అందజేసినా, ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదన్నారు.
మా భూ సమస్య పరిష్కరిస్తేనే...
అక్కన్నపేట(హుస్నాబాద్): సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం కపూర్నాయక్ తండాలో రైతులు ఎన్నికలను బహిష్కరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. తండాలో ఆదివారం ప్ల కార్డులతో నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ తాము ముత్తాతల నుంచి సాగు చేసుకుంటున్న భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు కావడం లేదని అనేకసార్లు అధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల ఎదుట మొరపెట్టుకున్నా ఎవరు పట్టించుకోలేదన్నారు. ధరణిలో సీలింగ్ భూమి కింద నమోదు కావడంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని చెప్పారు.
నామినేషన్ వేయించి... ఆపై పెళ్లి చేసుకొని
సంగారెడ్డి టౌన్: ప్రేమించిన యువతితో సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో నామినేషన్ వేయించి, ఆ తర్వాత ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడో యువకుడు. జిల్లావ్యాప్తంగా హాట్టాపిక్గా మారిన ఈ సంఘటన సంగారెడ్డి మండలం తాళ్లపల్లిలో జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన చంద్రశేఖర్గౌడ్ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాడు. అయితే తాళ్లపల్లి సర్పంచ్ పదవి ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వు అయ్యింది. దీంతో తన ప్రేమించిన శ్రీజతో నామినేషన్ వేయించాలని అనుకున్నాడు. తమ కూతురు కనిపించడం లేదంటూ శ్రీజ తల్లిదండ్రులు సంగారెడ్డి రూరల్ పోలీస్స్టేషన్ ఫిర్యాదు చేశాడు.
దీంతో చంద్రశేఖర్గౌడ్ శ్రీజతో సర్పంచ్ పదవికి నామినేషన్ వేయించి, తర్వాత ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ ప్రేమ జంటకు సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ మద్దతుగా నిలిచాడు. వారితో కలిసి నేరుగా పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చి పోలీసులు, వారి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖర్గౌడ్, శ్రీజ మాట్లాడుతూ గ్రామాభివృద్ధి ధ్యేయంగా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు. ఇందులో ఎవరి బలవంతం లేదని తాము ఇష్ట పూర్వకంగా పెళ్లి చేసుకున్నామని చెప్పారు. అయితే తాళ్లపల్లి గ్రామపంచాయతీని ఏకగ్రీవంగా చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలకు ఈ పెళ్లితో బ్రేక్ పడింది.