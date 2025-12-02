గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ షెడ్యూల్‌ ఇదే..

సాక్షి, హైదరాబాద్: ఈ నెల 8, 9 తేదీల్లో ఫ్యూచర్ సిటీలో నిర్వహించనున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన తాత్కాలిక షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది..
మొదటి రోజు డిసెంబర్ 8 (సోమవారం)
మధ్యాహ్నం 1:00–2:30
⇒ ప్రారంభ ప్లీనరీ సభ, విజన్–2047 ప్రదర్శన
⇒ పేరిణి నృత్యం
3:00–4:00
⇒ నెట్–జీరో ప్లీనరీ (రజత్ గుప్తా, అమితాబ్ కాంత్, అనురాధ ఘోష్)
⇒ బ్రేకౌట్లు: ఐటీ–ఫ్రాంటియర్ టెక్ / సెమీ కండక్టర్లు / ఏరోస్పేస్–డిఫెన్స్
4:10–5:00
⇒ డీప్టెక్ , ఏఐ ప్లీనరీ
⇒ జస్ట్ ట్రాన్సిషన్ / జెడ్ఈవీ–సర్క్యులర్ ఎకానమీ / ఆ్రస్టేలియా సెషన్
5:15–6:15
⇒ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ప్లీనరీ
⇒ టాలెంట్ మొబిలిటీ / ఫ్యూచర్ సిటీ–హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ / కెనడా సెషన్
6:30–7:30
⇒ ఆసియా దేశాల సెషన్
⇒ ఎస్హెచ్జీ క్రెడిట్–గిగ్ ఎకానమీ / మహిళా వ్యాపారవేత్తలు / అగ్రి వేల్యూ చైన్
రాత్రి 7:30–8:30
⇒ నెట్ వర్కింగ్ – కల్చరల్ సెగ్మెంట్
8:30 నుంచి
⇒ గలా డిన్నర్
⇒ కొమ్ము కోయ డ్యాన్స్, ఎం.ఎం. కీరవాణి కచేరి
రెండో రోజు : డిసెంబర్ 9 (మంగళవారం)
ఉదయం 9:30–10:00
⇒ వీణ వాద్యంతో ప్రారంభం
10:00–11:00
⇒ సోషల్ కంపాక్ట్ ప్లీనరీ
⇒ క్రీడలు / మూసీ బ్లూ–గ్రీన్ ఎకానమీ / అఫర్డబుల్ హౌసింగ్
11:10 –12:00
⇒ ఏఐ యుగంలో స్టార్టప్ ఎకానమీ
⇒ అర్బన్ కోర్ కనెక్టివిటీ / లాజిస్టిక్స్–కారిడార్లు / ఫైనాన్సింగ్ మోడల్స్
మధ్యాహ్నం 12:15–1:15
⇒ స్పెషల్ ఏరియా ప్లానింగ్
⇒ ఆర్ అండ్ డీ హబ్ వ్యూహం / పెట్టుబడులు / ట్రిలియన్ డాలర్ రంగాలు
1:15–2:15:
లంచ్ బ్రేక్
2:30–3:30
⇒ 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ ప్లీనరీ (నీతి ఆయోగ్ సీఈవో)
⇒ సింగిల్ విండో 2.0 / భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ / జీసీసీలు
సాయంత్రం 3:45–4:45
⇒ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యాగ్నెట్
⇒ పీపీపీ మోడల్స్ / గ్లోబల్ పెట్టుబడులు / గ్రీన్ బాండ్స్
4:45–5:45
⇒ మీడియా, ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లీనరీ (రితేష్ దేశ్ముఖ్, రిషబ్ శెట్టి, సుకుమార్ తదితరులు)
6:00–7:00
⇒ ముగింపు ప్లీనరీ – విజన్ 2047 విడుదల
⇒ సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, నీతి ఆయోగ్ సీఈవో
7:00
⇒ గ్రాండ్ ఫినాలే, డ్రోన్ షో
7:30 నుంచి
⇒ గుస్సాడి నృత్యం, ఫ్యూజన్ సంగీతంతో గలా డిన్నర్