 తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు ఇవే | Telangana Cabinet Meeting Key Decisions | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు ఇవే

Oct 16 2025 9:11 PM | Updated on Oct 16 2025 9:17 PM

Telangana Cabinet Meeting Key Decisions

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: 1.48 లక్షల ఎకరాల్లో 80లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరణ చేయాలని తెలంగాణ కేబినెట్ నిర్ణయించింది. మద్దతు ధర, బోనస్ 500 ఇవ్వాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో హుజూర్ నగర్‌, కొడంగల్, నిజామాబాద్‌లో అగ్రికల్చర్ కాలేజీలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు అవుతున్న నేపథ్యంలో డిసెంబర్‌ 1 నుంచి 9 వరకు ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. ఉత్సవాల నిర్వహణ కోసం కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనుంది.

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు సెక్టార్లకు ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయిస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయించింది. నల్సార్ యూనివర్సిటీ కి 7 ఎకరాల భూమిని కేటాయిస్తూ కేబినెట్ తీర్మానం చేసింది. నల్సార్ యూనివర్సిటీలో 25 నుంచి 50 శాతం సీట్ల కేటాయింపు కోటా పెంచుతూ కేబినెట్ తీర్మానించింది. హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్ -2A, 2B పొడిగింపుపై అధికారుల కమిటీ ఏర్పాటుకు నిర్ణయించింది. సీఎస్‌ ఛైర్మన్‌గా ఉన్నతాధికారుల కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని కేబినెట్ ఆదేశించింది. రూ.10,500 కోట్లతో 5,500 కి.మీ మేర హ్యామ్‌ రోడ్ల నిర్మాణానికి త్వరలో టెండర్లు పిలవాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

డిఫరెంట్‌గా బర్త్‌డే సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్న టాలీవుడ్‌ బ్యూటీ (ఫోటోలు)
photo 2

డిజైనర్ విక్రమ్ ఫడ్నిస్ 35వ 'ఫ్యాషన్ గాలా'లో బాలీవుడ్‌​ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 3

‘తెలుసు కదా’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రదీప్‌ రంగనాథన్ ‘డ్యూడ్‌’ మూవీ SWAG ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

సాయి దుర్గ తేజ్ 'సంబరాల ఏటిగట్టు' గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Pithapuram SVSN Varma STRONG COUNTER to Minister Narayana Comments 1
Video_icon

Pithapuram: మంత్రి నారాయణ వాఖ్యలపై స్పందించిన వర్మ
High Court Slams AP Police 2
Video_icon

పోలీసు యంత్రాంగంపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన హైకోర్టు
These Are Key Discussions In Revanth Reddy Cabinet Meeting 3
Video_icon

కేబినెట్ భేటీకి హాజరుకాని మంత్రి కొండా సురేఖ
AP Police In Hyderabad Sakshi Office 4
Video_icon

సాక్షి ఆఫీస్ లో హై డ్రామా!
All Ministers Except CM Bhupendra Patel Resign Ahead Of Major Cabinet 5
Video_icon

Bhupendra Patel: గుజరాత్ కేబినెట్ రాజీనామా
Advertisement
 