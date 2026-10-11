 స్మృతి మంధనకు అరుదైన గౌరవం | Smriti Mandhana Named UNICEF Celebrity Advocate | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్మృతి మంధనకు అరుదైన గౌరవం

Oct 11 2026 4:38 PM | Updated on Oct 11 2026 4:38 PM

Smriti Mandhana Named UNICEF Celebrity Advocate

source: X

భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ స్మృతి మంధనకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. యునిసెఫ్ ఇండియా ఆమెను సెలబ్రిటీ అడ్వకేట్‌గా నియమించింది. అంతర్జాతీయ బాలికా దినోత్సవం సందర్భంగా యునిసెఫ్ ఇవాళ ఈ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

బాలికల హక్కులు, భద్రత, ఆరోగ్యం, సమాన అవకాశాలపై అవగాహన కల్పించడంలో స్మృతి కీలక పాత్ర పోషించనుంది. బాలికలు చదువుకోవడంతోపాటు క్రీడల్లో రాణించి, తమ లక్ష్యాలను చేరుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు యునిసెఫ్ చేపట్టే కార్యక్రమాలకు ఆమె మద్దతుగా నిలవనుంది.

ఈ బాధ్యత దక్కడం గౌరవంగా భావిస్తున్నానని స్మృతి  తెలిపింది. ప్రతి చిన్నారికి పెద్ద కలలు కనడంతోపాటు వాటిని నిజం చేసుకునే అవకాశం ఉండాలని పేర్కొంది. గతంలోనూ ఆమె బాలికల సమానత్వం, పిల్లల హక్కులపై యునిసెఫ్ నిర్వహించిన ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంది.

యునిసెఫ్ ఇండియా ప్రతినిధి సింథియా మెక్‌కాఫ్రీ మాట్లాడుతూ.. స్మృతి ప్రయాణం బాలికలకు స్ఫూర్తినిస్తుందని అన్నారు. ప్రతిభకు సరైన అవకాశాలు తోడైతే అద్భుతాలు సాధించవచ్చని ఆమె విజయాలు నిరూపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

ఇటీవలే భారత మహిళల జట్టు కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన స్మృతి.. 2025లో భారత్ తొలిసారి మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచిన జట్టులో సభ్యురాలు. అదే ఏడాది వన్డేల్లో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో వెయ్యికి పైగా పరుగులు సాధించిన తొలి మహిళా క్రికెటర్‌గా రికార్డు సృష్టించింది. 2026లోనూ అంతర్జాతీయ మహిళల క్రికెట్‌లో పరుగుల పరంగా అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.​

ఇదీ చదవండి: వరల్డ్‌ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన స్టీవ్‌ స్మిత్‌


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మల్లెపూలతో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న మంగళవారం బ్యూటీ.. (ఫోటోలు)
photo 2

రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 3

రైళ్లు కిటకిట (ఫోటోలు)
photo 4

గ్రాండ్‌గా రవితేజ కొత్త సినిమా తులాభారం ప్రారంభం.. (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన విద్యార్థులు (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Joins To YSRCP In The Presence Of Rachamallu Siva Prasad Reddy 1
Video_icon

టీడీపీ నుండి YSRCP లోకి చేరిన వెంటనే వరాలు కురిపించిన రాచమల్లు
Thalapathy Vijays Son Jason Sanjays Hero Debut 2
Video_icon

హీరోగా విజయ్ వారసుడు
Goddess Durga Idol Immersed Without Prayers In Nalgonda 3
Video_icon

నవరాత్రుల వేళ ఇదేం అపచారం..! పూజలు లేకుండానే అమ్మవారి నిమజ్జనం
Shocking Facts In Girl Incident Case At Medchal 4
Video_icon

5 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది.. మేడ్చల్ బాలిక కేసులో షాకింగ్ నిజాలు..
CM Chandrababu Praised PM Modis 25 Years Service In The Hindu Article 5
Video_icon

నాడు తిట్లు.. నేడు ప్రశంసలు 'ది హిందూ'లో మోదీపై చంద్రబాబు ప్రేమలేఖ
Advertisement
 