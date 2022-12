చట్టోగ్రామ్‌ వేదికగా బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌ తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి టీమిండియా 6 వికెట్ల నష్టానికి 278 పరుగులు చేసింది. టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న టీమిండియా 48 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడగా.. చతేశ్వర్‌ పుజారా (90), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (82 నాటౌట్‌) బాధ్యతాయుతమైన అర్ధసెంచరీలతో ఆదుకున్నారు. రిషబ్‌ పంత్‌ (46) పర్వాలేదనిపించాడు.

112 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో పుజారా, శ్రేయస్‌ 149 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నమోదు చేసి టీమిండియాకు గౌరవప్రదమైన స్కోర్‌ అందించారు. కేఎల్‌ రాహుల్‌ (22), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (20), విరాట్‌ కోహ్లి (1) నిర్శాపరిచారు. తొలి రోజు ఆఖరి బంతికి అక్షర్‌ పటేల్‌ (14) ఔటయ్యాడు. బంగ్లా బౌలర్లలో తైజుల్‌ ఇస్లాం 3 వికెట్లు పడగొట్టగా.. మెహిది హసన్‌ 2, ఖలీద్‌ అహ్మద్‌ ఓ వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు.

An incredible sequence of play in the #BANvIND Test match as @ShreyasIyer15 is bowled by Ebadot Hossain but the 𝗯𝗮𝗶𝗹𝘀 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝗳𝗮𝗹𝗹 🤯

Your reaction on this close 'escape' ❓🤔#SonySportsNetwork #ShreyasIyer pic.twitter.com/q6BXBScVUz

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 14, 2022