Highest Targets Successfully Chased Down in IPL Hsitory: ఐపీఎల్‌లో కొత్తగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన లక్నో సూపర్‌జెయింట్స్‌ టోర్నీలో తొలి విజయం నమోదు చేసింది. డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌తో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.

ఆరంభ మ్యాచ్‌లో తడబడ్డా రెండో మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే వంటి మేటి జట్టుపై ఆఖరి వరకు ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి సత్తా చాటింది. చెన్నై విధించిన భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి ప్రత్యర్థికి గట్టి షాకిచ్చింది. ఈ క్రమంలో కేఎల్‌ రాహుల్‌ సేన అరుదైన రికార్డు సాధించింది. ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో భారీ టార్గెట్‌ను విజయవంతంగా ఛేదించిన నాలుగో జట్టుగా లక్నో నిలిచింది.

కాగా బ్రబోర్న్‌ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న లక్నో.. చెన్నైని బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. ఈ క్రమంలో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి చెన్నై 210 పరుగులు చేసింది.

ఇక ఇందుకు బదులుగా సీఎస్‌కే బౌలర్‌ ముఖేశ్‌ చౌదరి వేసిన ఆఖరి ఓవర్‌ మూడో బంతికి లక్నో యువ సంచలనం ఆయుష్‌ బదోని సింగిల్‌ తీసి తమ జట్టు విజయాన్ని ఖరారు చేశాడు. దీంతో రెండో మ్యాచ్‌తోనే క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌ చరిత్రలో లక్నోకు గుర్తుండిపోయే విజయం దక్కింది. భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన జట్ల జాబితాలో చోటు సంపాదించుకుంది.

