India Open 2022: భారత క్రీడాకారుడు లక్ష్యసేన్‌ ఇండియా ఓపెన్‌-2022 పురుషుల సింగిల్స్‌ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్నాడు. ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో ప్రపంచ ఛాంపియన్‌ లోహ్‌ కీన్‌యూను ఓడించి టైటిల్‌ కైవసం చేసుకున్నాడు. ఫైనల్లో లక్ష్యసేన్‌ లోహ్‌ కీన్‌యూపై 24-22, 21-17 తేడాతో గెలుపొందాడు. 54 నిమిషాలపాటు సాగిన ఈ గేమ్‌లో వరుస రెండు సెట్‌లలో విజయం సాధించి టైటిల్‌ను దక్కించుకున్నాడు. ఈ విజయంతో లక్ష్యసేన్‌ తన తొలి సూపర్‌ 500 టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్నాడు. ఓవరాల్‌గా ఈ టైటిల్‌ గెలుచుకున్న మూడో భారత ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

ఇండియా ఓపెన్‌ డబుల్స్‌ ఫైనల్లో చిరాగ్‌శెట్టి- సాత్విక్‌ సాయిరాజ్‌ జోడి మూడుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌లు అయిన ఇండోనేషియాకు చెందిన మహ్మద్‌ అహ్పాన్‌, హెండ్రా సెటియావాన్‌లను ఓడించి టైటిల్‌ను గెలుపొందారు. ఫైనల్లో ఈ జోడి వరుస సెట్‌లలో అద్భుతమైన ఆటతీరుతో 21-16, 26-24 తేడాతో గెలుపొందింది.

