వైరల్‌: ధోని వయసును విమర్శిస్తూ ఇర్ఫాన్‌ ట్వీట్‌

దుబాయ్‌ : జరిగిన ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌, హైదరాబాద్‌ సన్‌రైజర్స్‌ జట్లు పోటీపడిన సంగతి తెలిసిందే. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌‌ 165 రన్స్‌ టార్గెట్‌ను ఛేజ్‌ చేయలేక చెన్నై టీం సతమతమయ్యింది. ఈ మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్‌ మహేంద్రసింగ్‌ ధోని చివరి రెండు ఓవర్లలలో చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. మధ్యమధ్యలో ఆగుతూ బ్యాటింగ్‌ చేశాడు. అయినప్పటికి ధోని తన టీంను గెలిపించలేకపోయాడు. ఈ విషయంలో మాజీ క్రికెటర్‌, ఆల్‌రౌండర్‌ ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్‌, ధోనిపై అతనిపేరు ప్రస్తావించకుండా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తూ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. నిన్న రాత్రి ధోని ఆట తీరు చూసే ఇర్ఫాన్‌ ఇలా ట్వీట్‌ చేశాడని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.

Age is just a number for some and for others a reason to be dropped...

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 3, 2020