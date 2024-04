భారత చెస్ మాస్టర్ దొమ్మరాజు గుకేశ్ 17 ఏళ్ల వయసులోనే ఫిడే క్యాండిడేట్స్ టోర్నమెంట్ టైటిల్‌ను గెలిచి చరిత్ర సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. అత్యంత పిన్న వయసులోనే వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిఫ్‌ విజేతగా నిలిచిన తొలి ఆటగాడిగా నయా చరిత్ర లిఖించాడు. ఇక ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన గుకేశ్ గురువారం కెనడా నుంచి భారత్‌కు చేరుకున్నాడు.

ఈ క్రమంలో చెన్నై ఎయిర్‌ పోర్ట్‌లో గుకేష్‌కు ఘన స్వాగతం లభించింది. వందలాది మంది విద్యార్థులు, శ్రేయోభిలాషులు ఎయిర్‌ పోర్ట్‌కు చేరుకుని అతడి అభినందిచారు. అనంతరం చెన్నైలోని మొగప్పైర్ ప్రాంతంలోని తన పాఠశాల వేలమ్మాళ్ విద్యాలయాన్ని గుకేష్‌ సందర్శించాడు.

ఉపాధ్యాయులు , తోటి విద్యార్థులు అతనికి స్వాగతం పలికారు. అదేవిధంగా గుకేశ్‌ను పాఠశాల యాజమాన్యం సన్మానించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియా వైరల్‌గా మారింది.

#WATCH | Tamil Nadu: Winner of the FIDE Candidates 2024, Gukesh D receives a grand welcome as he arrives in Chennai. pic.twitter.com/Ck5w7mxfNr

— ANI (@ANI) April 25, 2024