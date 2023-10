టీ20 వరల్డ్‌కప్‌కు కెనడా క్రికెట్‌ జట్టు తొలిసారి అర్హత సాధించింది. వచ్చే ఏడాది వెస్టిండీస్‌, యూఎస్‌ఏ దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న ప్రపంచ‌కప్‌లో 16వ జట్టుగా కెనడా బరిలోకి దిగనుంది. రీజియనల్‌ క్వాలిఫయర్స్‌లో భాగంగా బెర్ముడాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించిన కెనడా తొలిసారి వరల్డ్‌కప్‌ బెర్త్‌ను కన్ఫర్మ్‌ చేసుకుంది.

టీ20 వరల్డ్‌కప్‌-2024 కోసం ఐసీసీ 12 జట్లకు నేరుగా అర్హత కల్పించింది. ఆతిధ్య దేశ హోదాలో యూఎస్‌ఏ, వెస్టిండీస్‌.. గత ఎడిషన్‌లో టాప్‌-8లో నిలిచిన జట్లు (డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ఇంగ్లండ్‌, రన్నరప్‌ పాకిస్తాన్‌, ఇండియా, న్యూజిలాండ్‌, ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంక, సౌతాఫ్రికా, నెదర్లాండ్స్‌).. టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌, బంగ్లాదేశ్‌ జట్లు వరల్డ్‌కప్‌కు నేరుగా అర్హత సాధించాయి.

