అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో పెను సంచలనం నమోదైంది. అర్జెంటీనా మహిళల జట్టు టీ20ల్లో అత్యధిక టీమ్‌ స్కోర్‌ను నమోదు చేసింది. చిలీతో నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో అర్జెంటీనా రికార్డు స్థాయిలో 427 పరుగులు (వికెట్‌ నష్టానికి) చేసింది. పొట్టి క్రికెట్‌లో ఇదే అత్యధిక టీమ్‌ స్కోర్‌గా (పురుషులు, మహిళలు) చరిత్రకెక్కింది. గతంలో అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక టీమ్‌ స్కోర్‌ రికార్డు బెహ్రయిన్‌ మహిళల జట్టు పేరిట ఉండేది. ఆ జట్టు 2022లో సౌదీ అరేబియాపై 318 పరుగులు చేసింది. తాజాగా ఈ రికార్డును అర్జెంటీనా బద్దలుకొట్టింది. పురుషుల క్రికెట్‌ విషయానికొస్తే.. అత్యధిక స్కోర్‌ రికార్డు నేపాల్‌ పేరిట ఉంది. తాజాగా జరిగిన ఏషియన్‌ గేమ్స్‌లో నేపాల్‌ టీమ్‌ 314 పరుగుల రికార్డు స్కోర్‌ చేసింది.

ఇ‍ద్దరు భారీ సెంచరీలు.. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో తొలిసారి

అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో తొలిసారి ఓ రేర్‌ ఫీట్‌ నమోదైంది. ఓ ఇన్నింగ్స్‌లో తొలిసారి రెండు సెంచరీలు నమోదయ్యాయి. చిలీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అర్జెంటీనా మహిళా క్రికెటర్లు లూసియా టేలర్‌ (84 బంతుల్లో 169; 27 ఫోర్లు), అల్బెర్టీనా గలాన్‌ (84 బంతుల్లో 145 నాటౌట్‌; 23 ఫోర్లు) భారీ శతకాలు బాదారు. వీరితో పాటు మరియా (16 బంతుల్లో 40 నాటౌట్‌; 7 ఫోర్లు) కూడా రాణించడంతో అర్జెంటీనా వికెట్‌ నష్టానికి 427 పరుగులు చేసింది. ఇంత భారీ స్కోర్‌ చేసినా అర్జెంటీనా ఇన్నింగ్స్‌లో ఒక్క సిక్సర్‌ కూడా లేకపోవడం విశేషం.

Argentina Women have registered the highest total in T20Is (Men's or Women's) with 427/1 against Chile Women and also secured an easy win against them.

This surpasses the previous record of 318/1 set by Bahrain Women against Saudi Arabia Women. pic.twitter.com/BjxwpW3V9x

— CricTracker (@Cricketracker) October 14, 2023