Archery World Cup: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అమ్మాయి వెన్నం జ్యోతి సురేఖ ఖాతాలో మరో పసిడి పతకం చేరింది. ప్రపంచకప్‌ ఆర్చరీ స్టేజ్‌–1 టోర్నీలో కాంపౌండ్‌ మిక్స్‌డ్‌ టీమ్‌ ఈవెంట్‌లో జ్యోతి సురేఖ- మహారాష్ట్ర ప్లేయర్‌ ఓజస్‌ ప్రవీణ్‌ దేవ్‌తలె జోడీ భారత్‌కు స్వర్ణం అందించారు. తుర్కియేలోని అంటాల్యా వేదికగా శనివారం జరిగిన ఫైనల్లో భారత జోడీ- చైనీస్‌ తైపీ ద్వయంతో తలపడింది.

ఈ క్రమంలో 159- 154తో ప్రత్యర్థిపై గెలుపొంది సురేఖ- ప్రవీణ్‌ భారత్‌ ఖాతాలో గోల్డ్‌ మెడల్‌ చేర్చారు. కాగా జ్యోతి సురేఖకు మెగా ఈవెంట్‌లో ఇది రెండో స్వర్ణ పతకం. పారిస్‌లో 2022లో జరిగిన వరల్డ్‌కప్‌-3లో జ్యోతి సురేఖ- అభిషేక్‌ వర్మతో కలిసి విజేతగా నిలిచారు. తాజాగా ప్రపంచకప్‌ ఆర్చరీ స్టేజ్‌–1 టోర్నీ ఫైనల్లో ప్రవీణ్‌తో కలిసి చెన్‌ యి సువాన్‌–చెన్‌ చియె లున్ జోడీని ఓడించి తన ఖాతాలో మరో పసిడి పతకం జమచేసుకున్నారు.

INDIAN DOMINANCE 💪 🇮🇳

It's gold for Jyothi Surekha Vennam and Ojas Pravin Deotale in Antalya#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/hhk9OsjifV

— World Archery (@worldarchery) April 22, 2023