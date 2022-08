సాక్షి, హైదరాబాద్‌: భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి టీపీసీసీ చీఫ్‌ రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పారు. చండూరు సభలో అద్దంకి దయాకర్‌ కోమటిరెడ్డిపై చేసిన పరుష వ్యాఖ్యలకు రేవంత్‌ బహిరంగంగా క్షమాపణ కోరారు. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అంటే తనకు గౌరవం ఉందన్నారు. తెలంగాణ సాధనలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పారు. క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించిన దయాకర్‌పై చర్యలు ఉంటాయన్నారు. తదుపరి చర్యల నిమిత్తం ఈ విషయాన్ని క్రమశిక్షణా కమిటీ ఛైర్మన్‌ చిన్నారెడ్డికి తెలియజేస్తానని టీపీసీసీ చీఫ్‌ రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు.

My apologies to brother and colleague @KomatireddyKVR garu. @manickamtagore @UttamINC pic.twitter.com/v7gkvXtlRD

— Revanth Reddy (@revanth_anumula) August 13, 2022