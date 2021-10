సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: భారత దేశ రాజకీయాల్లో బీజేపీ పాత్రపై ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అనేక దశాబ్దాల పాటు బీజేపీ దేశంలో తన ప్రభావాన్ని చాటుకుంటుందంటూ తాజాగా ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌గాంధీపై ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం రేపుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

గెలిచినా ఓడిపోయినా రాబోయే సంవత్సరాల్లో భారత రాజకీయాల్లో బీజేపీ ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంటుందని ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ పేర్కొన్నారు. ఆయన గోవాలో మాట్లాడినట్టుగా భావిస్తున్న వీడియోను బీజేపీకి చెందిన అజయ్ సెహ్రావత్ సహా పలువురు ట్వీట్‌ చేశారు. రాబోయే దశాబ్దాల్లో భారత రాజకీయాల్లో భాజపా ఒక శక్తిగా కొనసాగుతుందని ప్రశాంత్ కిషోర్ కూడా చివరికి అంగీకరించారనీ, అమిత్ షాకూడా ఇదే విషయాన్ని ముందుగానే ప్రకటించారంటూ అజయ్‌ పేర్కొనడం గమనార్హం.

మరికొన్ని డికేడ్స్‌ బీజేపీ ఎక్కడీ పోదనే విషయాన్ని రాహుల్‌ గాంధీ గ్రహించడం లేదని, అదే సమస్య అని ప్రశాంత్‌ ఈ వీడియోలో పేర్కొన్నారు. గెలుపు ఓటములతో సంబంధం లేకుండా స్వాతంత్యం వచ్చిన తొలి 40 సంవత్సరాల్లో భారత రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్‌ మాదిరిగానే బీజేపీ ఉండబోతోందన్నారు. అంతే కానీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీపై ఆగ్రహంతో ప్రజలు తిప్పికొడతారనే ఉచ్చులో పడొద్దు అని ఆయన సూచించారు. ఒక వేళ మోదీని జనం తిరస్కరించినా, బీజేపీ ఎక్కడికీ పోదు. ఇక్కడే ఉంటుందన్నారు. మోదీ బలాన్ని అర్థం చేసుకని, అవగాహన చేసుకోనంతవరకు ఆయనను ఓడించడం అసాధ్యమన్నారు. ఇది రాహుల్‌ గాంధీ గ్రహించాలని ప్రశాంత్‌ నొక్కి వక్కాణించడం విశేషం.

కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ చేరనున్నారనే అంచనాలు మధ్య అధిష్టానం, గాంధీలతో ఆయన చర్చలు విఫలమయ్యాయనే సంకేతాలందిస్తున్న ఈ వ్యాఖ్యలు మరింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి. చాలా క్లిష్టమైన సమయాల్లో బెంగాల్‌లో సీఎం మమతా బెనర్జీకి, తమిళనాడులో సీఎం స్టాలిన్‌కు అద్భుతమైన విజయాలను అందించిన ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌కు తాజాగా గాంధీలతో చర్చలు పొసగలేదని సంకేతాలుబలంగా వినిపిస్తున్నాయి.

కాగా ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని లఖింపూర్ ఖేరీలో ప్రాణాలుకోల్పోయిన బాధిత రైతుల కుటుంబాలను కలవడానికి వెళ్లిన రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఎత్తు గడలు, కాంగ్రెస్‌ శ్రేణుల అంచనాలను ప్రశాంత్‌ ప్రశ్నించారు. దురదృష్టవశాత్తూ, కాంగ్రెస్‌లో లోతుగా పాతుకుపోయిన సమస్యలు, నిర్మాణాత్మక బలహీనతలకు శీఘ్ర పరిష్కారాలు లేవని వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే.

Eventually, Prashant Kishor acknowledged that BJP will continue to be a force to reckon with in Indian politics for decades to come.

That's what @amitshai Ji declared way too earlier. pic.twitter.com/wqrqC3xzaZ

