ఢిల్లీ: లోక్‌సభలో చేసిన వ్యాఖ్యలను స్పీకర్ ఓం బిర్లా రికార్డుల నుంచి తొలగించటంలో తనను షాక్‌కు గురిచేసిందని ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ అన్నారు. ఆయన సోమవారం లోక్‌సభలో నీట్‌, హిందుత్వ, అగ్నిపథ్‌ వంటి అంశాలపై ప్రధాని మోదీ, బీజేపీ వ్యవహరించిన తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

రాహుల్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అధికార ఎన్డీయే సభ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రాహుల్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు హిందువులను కించపరిచేలా ఉన్నాయని క్షమాపణ చేప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. మంగళవారం రాహుల్‌ స్పీచ్‌లో మాటలను రికార్డుల నుంచి తొలగించినట్ల స్పీకర్‌ ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో రాహుల్‌ గాంధీ తాను మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలను పునరుద్ధరించాలని స్పీకర్‌కు లేఖ రాశారు.

Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi writes to Speaker Om Birla over the remarks and portions from his speech expunged; requests that the remarks be restored.



The letter reads, "...Shocked to note the manner in which considerable portion of my speech have been simply… pic.twitter.com/zoD8A0xvlc

