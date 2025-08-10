 బీజేపీలో చేరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు | Former Achampet BRS MLA Guvvala Balaraju Joined In BJP, See His Comments On BRS Party Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీజేపీలో చేరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు

Aug 10 2025 2:14 PM | Updated on Aug 10 2025 2:39 PM

Former Mla Guvvala Balaraju Joins Bjp

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: అచ్చంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు బీజేపీలోకి చేరారు. నాంపల్లిలోని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు బీజేపీ కండువా కప్పి బాలరాజును పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు సీనియర్‌ బీజేపీ నేతలు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా రామచందర్‌రావు మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పరిస్థితి సున్నా అంటూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. బీజేపీకి 2023 ఎన్నికల్లో 13.9 శాతం ఓట్లు వచ్చాయని 2024లో 36 శాతం ఓట్లు వచ్చాయన్నారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లోనే కాదు.. ఆ తర్వాత రెండు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలిచింది. చాలా మంది బీజేపీలో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

గువ్వల బాలరాజు మాట్లాడుతూ.. అన్ని పార్టీలను స్టడీ చేసిన తర్వాతే బీజేపీలోకి చేరానని తెలిపారు. సామాన్య కార్యకర్తగా పార్టీలో జర్నీ ప్రారంభిస్తానన్నారు. తెలంగాణ ఎవరి వల్ల వచ్చిందో జనాల్లోకి తీసుకువెళ్లడానికి తాను సిద్ధమన్నారు. బీజేపీలో చేరుతుంట బీఆర్‌ఎస్‌ సోషల్ మీడియాలో తనకు వ్యతిరేకంగా పోస్టులు పెడుతున్నారని.. అనవసరంగా బీఆర్‌ఎస్‌ చేరికపై చర్చించవద్దని కోరుతున్నానని బాలరాజు అన్నారు.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 2

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 3

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

అనుపమ పరమేశ్వరన్ ‘పరదా’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
High Security For Pulivendula By-Elections 1
Video_icon

పులివెందులలో ఉప ఎన్నికలకు హై సెక్యూరిటీ
MS Dhoni Avenged by Coach Gautam Gambhir for World Cup Insult! 2
Video_icon

ధోని పై రివేంజ్.. గంభీర్ ది బాస్

BRS MLA Malla Reddy Interesting Comments About His Retirement 3
Video_icon

తూచ్.. నేను అట్లా అనలేదు.. మాట మార్చిన మల్లారెడ్డి
TDP Collecting Money To Celebrate Daggupati Venkateswara Prasad Birth Day 4
Video_icon

పచ్చ ఎమ్మెల్యే బర్త్ డే కోసం తమ్ముళ్ల వసూళ్లు..
Aamir Khan Coolie Pressuring Multiplexes Against War 2 5
Video_icon

ఎన్టీఆర్ పోటీగా అమీర్ బిగ్ ప్లాన్
Advertisement
 