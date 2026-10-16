 రణబాలి ట్విటర్ రివ్యూ.. ఆడియన్స్‌ ఏమంటున్నారో తెలుసా? | Vijay Devarakonda Ranabaali Twitter Review In Telugu | Sakshi
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Ranabaali Twitter Review: రణబాలి ట్విటర్ రివ్యూ.. ఆడియన్స్‌ ఏమన్నారంటే?

Oct 16 2026 7:04 AM | Updated on Oct 16 2026 7:28 AM

Vijay Devarakonda Ranabaali Twitter Review In Telugu

టాలీవుడ్‌ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ, హీరోయిన్‌ రష్మిక జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం రణబాలి. వీరిద్దరి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కలిసి చేసిన తొలి సినిమా ఇదే కావడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. ఎట్టకేలకు ఆ రోజు రానే వచ్చింది. ఇవాళ రణబాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ సినిమాకు రాహుల్‌ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహించారు.

ఇప్పటికే ఓవర్‌సీస్‌లో షోలు పడిపోయాయి. రణబాలి చూసిన ఆడియన్స్‌ సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటున్నారు. విజయ్- రష్మిక మధ్య సీన్స్ ‍స్పెషల్‌గా ఆకట్టుకుంటున్నాయని చెబుతున్నారు. కానీ కథనం చాలా నెమ్మదిగా సాగిందని అంటున్నారు. అంతే కాకుండా వయొలెన్స్ విపరీతంగా ఉందని పోస్టులు పెడుతున్నారు. 

బ్రిటిష్ కాలం నాటి సన్నివేశాలు పెద్దగా భావోద్వేగాన్ని కలిగించడంలో అంతగా ఆకట్టుకోలేదని కొందరు అంటున్నారు. కొన్ని సీన్స్ చాలా సాధారణంగా చిత్రీకరించారని చెబుతున్నారు. ఈ మూవీలో నేపథ్య సంగీతం  చాలా నిరాశపరిచిందని సోషల్ మీడియాలో అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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