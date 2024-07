దర్శకుడు వెట్రిమారన్ రూపొందించిన "విడుదల పార్ట్ 1" బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర హిట్‌గా నిలిచింది. దీంతో సెకండ్ పార్ట్‌పై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. విజయ్ సేతుపతి, సూరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన విడుదల 2 ఫస్ట్ లుక్‌ను బుధవారం రిలీజ్ చేశారు. ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్ మెంట్ బ్యానర్‌పై ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళంలో "విడుదల 2" ఫస్ట్ లుక్‌ రిలీజ్‌ చేశారు.

విడుదల పార్ట్‌ 1కు మంచి స్పందన

ఈ సందర్భంగా నిర్మాత ఎల్రెడ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. విడుదల పార్ట్ 1 సినిమాకు మూవీ లవర్స్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ చూసి మా టీమ్‌ అంతా ఎంతో సంతోషించాం. విడుదల పార్ట్ 1 అంచనాలను మించి విజయం సాధించింది. నటుడు సూరికి ఎంతో పేరు తెచ్చింది. విజయ్ సేతుపతి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ మహారాజ తర్వాత వస్తున్న చిత్రం కావడంతో ఈ మూవీపై మరింత హైప్ క్రియేట్ అవుతోంది.

అప్పుడే రిలీజ్‌

దర్శకుడు వెట్రిమారన్ ప్రేక్షకులను మరింత ఆకట్టుకునేలా ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇళయరాజా సంగీతం విడుదల 2 మూవీకి మరో ఆకర్షణ కానుంది. చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమాను ఈ ఏడాది చివర్లో రిలీజ్‌ చేస్తాం అన్నారు. ఈ మూవీలో భవానీశ్రీ, రాజీవ్ మీనన్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, చేతన్, మంజు వారియర్, అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

