Vishal31 : మేకింగ్‌ వీడియోను రిలీజ్‌ చేసిన విశాల్‌

కరోనా కేసుల సంఖ్య కాస్త తగ్గుతుండటంతో నటీనటులంతా మళ్లీ బ్యాక్‌ టూ వర్క్‌ అంటున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు హీరోలు షూటింగ్‌ను తిరిగి ప్రారంభించారు. తాజాగా ఆ లిస్ట్‌లో తమిళ స్టార్‌ హీరో విశాల్‌ కూడా చేరారు. విశాల్‌31వ చిత్రం ‘నాట్ ఏ కామ‌న్ మేన్‌’ చిత్రానికి సంబంధించి షూటింగ్‌ను ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో ఇందుకు సంబంధించిన చిత్రకరణ మొదలయ్యింది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా విశాల్‌ తెలియజేశారు.

కోవిడ్‌ నిబంధనల్ని పాటిస్తూ హైదరాబాద్‌లో లాంగ్‌ షెడ్యూల్‌ని ప్లాన్‌ చేశామని, జూలై నెలాఖరులోగా షూటింగ్‌ పూర్తవుతుందని పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు తన 31వ సినిమాకు సంబంధించి మేకింగ్‌ వీడియోను తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఇక చిత్రం ద్వారా టీపీ.శరవణన్‌ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అధికార బలం కలిగిన వ్యక్తిని ఎదిరించి ఒక సామాన్యుడి కథే ఈ చిత్రం. విశాల్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యాన‌ర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, యువన్‌ శంకర్‌ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నారు.

We have resumed shoot for #Vishal31 in Hyderabad, it’s going to be a long schedule & will be wrapping the movie by July end, shoot going on with all protocols being followed. Happy to be back at work....GB

— Vishal (@VishalKOfficial) June 14, 2021