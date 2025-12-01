విలక్షణ నటిగా పేరు తెచ్చుకోవాలని ఉంది: హర్షాలీ మల్హోత్రా

బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘అఖండ 2: తాండవం’. సంయుక్త, ఆది పినిశెట్టి, హర్షాలీ మల్హోత్రా ఈ చిత్రంలోని ప్రధానపాత్రల్లో నటించారు. ఎం. తేజస్విని నందమూరి సమర్పణలో రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట నిర్మించిన ఈ చిత్రం డిసెంబరు 5న విడుదల కానుంది. ఆదివారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో హర్షాలీ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ– ‘‘సల్మాన్ ఖాన్గారు నటించిన ‘బజరంగీ భాయిజాన్’ చిత్రంలో చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా చేశాను. పదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు ‘అఖండ 2’ చిత్రంలో జననిపాత్ర చేశాను.
ఈ పదేళ్ల గ్యాప్లో చదువు మీద ఫోకస్ పెట్టాను... కథక్ డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నాను. ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని సినిమా ఆఫర్స్ వచ్చాయి. కానీ ‘అఖండ 2’ సరైన అవకాశంగా భావించి, ఈ సినిమా చేశాను. ఈ సినిమాలో నేను చేసిన జననిపాత్ర కథలో కీలకమైనది. జనని లైఫ్ ఎప్పుడు డేంజర్లో ఉంటే అప్పుడు తన కోసం అఖండ వస్తాడు. నాపాత్రకు కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయి.
సెట్స్లో బోయపాటిగారు నేను బాగా యాక్ట్ చేయడానికి ప్రోత్సహించారు. ‘బజరంగీ భాయిజాన్’ సినిమా అప్పుడు సల్మాన్గారితో కలిసి టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడాను. అలా ‘అఖండ 2’ సెట్స్లోనూ కొన్ని మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని రకాల జానర్ సినిమాలు చేసి, విలక్షణ నటిగా పేరు తెచ్చుకోవాలని ఉంది. మెయిన్ లీడ్ రోల్ చేసేందుకు కూడా ఎదురు చూస్తున్నాను’’ అన్నారు.