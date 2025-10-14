 రకుల్ ప్రీత్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్.. ట్రైలర్ వచ్చేసింది | The film ajay Devgn and Rakul Preet Singh De De Pyaar De 2 trailer out now | Sakshi
De De Pyaar De 2 trailer: 'మీ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌కు నాన్నంత వయస్సు ఉంటే'.. నవ్వులు తెప్పిస్తోన్న ట్రైలర్

Oct 14 2025 10:05 PM | Updated on Oct 14 2025 10:07 PM

The film ajay Devgn and Rakul Preet Singh De De Pyaar De 2 trailer out now

అజయ్‌ దేవగణ్‌, రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్, టబు లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటించిన బాలీవుడ్ చిత్రం ‘దే దే ప్యార్‌ దే’. అకివ్‌ అలీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ మూవీ 2019లో విడుదలై సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. దీంతో ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌గా దే దే ప్యార్‌ దే 2 తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రంలో మరోసారి రకుల్, అజయ్ కనిపించనుండగా.. టబు మాత్రం నటించడం లేదు. అయితే సీక్వెల్‌కు అన్షుల్‌ శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తే ఫుల్ రొమాంటిక్ కామెడీగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ‍అజయ్ దేవగణ్, రకుల్ మధ్య కామెడీ సీన్స్‌ నవ్వులు తెప్పిస్తున్నాయి. మీ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ వయస్సు.. మీ నాన్న వయసంత ఉంటే.. అంటూ ట్రైలర్‌ను పోస్ట్ చేసింగి రకుల్ ప్రీత్  సింగ్. కాగా.. ఈ చిత్రంలో ఆర్ మాధవన్, మీజాన్ జాఫ్రీ, ఇషితా దత్తా, గౌతమి కపూర్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం చిల్ర్డన్స్‌ డే సందర్భంగా నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రానికి లవ్ రంజన్ కథను అందించడంతో పాటు టి-సిరీస్ భూషణ్ కుమార్‌తో కలిసి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.

 

 

