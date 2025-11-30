 వెళ్లిపోతానన్న సంజనా.. బలవంతంగా సారీ చెప్పించిన నాగ్‌ | Bigg Boss 9 Telugu: Nagarjuna Counters to Sanjana Galrani | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వెళ్లిపోతానని వేడుకున్న సంజనా.. బలవంతంగా సారీ చెప్పించి..

Nov 30 2025 8:46 AM | Updated on Nov 30 2025 8:52 AM

Bigg Boss 9 Telugu: Nagarjuna Counters to Sanjana Galrani

కాదేదీ గొడవకు అనర్హం అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు హౌస్‌మేట్స్‌. ప్రమోషనల్‌ టాస్కులో కూడా తనూజ గొడవపడటం చూసేవాళ్లకు సైతం చిరాకు పుట్టించింది. ఇక రీతూ క్యారెక్టర్‌ను తప్పుపట్టిన సంజనాకు నాగ్‌ క్లాస్‌ పీకాడు. మరి హౌస్‌లో ఇంకా ఏమేం జరిగాయో శనివారం (నవంబర్‌ 29వ) ఎపిసోడ్‌ హైలైట్స్‌లో చూసేద్దాం..

సంజనాపై సీరియస్‌
పవన్‌, రీతూ.. అంటుకుని కూర్చుంటారు, అది నచ్చలేదని నామినేట్‌ చేశాను అని సంజనా మళ్లీ అదే వాదించింది. మీరు చేసేపనులకు కళ్లు మూసుకోవాల్సి వస్తుందన్నావ్‌.. అంతలా ఏం చేశారు? ఎందుకు పర్సనల్‌ టార్గెట్‌ చేశావ్‌? ఎందుకంత నింద వేశావ్‌? అని నాగార్జున సీరియస్‌ అయ్యాడు. హౌస్‌లో ఎవరికీ అసౌకర్యంగా లేనిది నీకు మాత్రమే ఎందుకు అనిపించింది? అంత ఇబ్బందిగా ఉంటే వెళ్లిపో అని గేట్లు తెరిచాడు.

కన్నీళ్లతో అభ్యర్థించిన సంజనా
దీంతో సంజనా (Sanjana Galrani) నేను వెళ్లను, ఉంటాను సర్‌ అని కన్నీటితో అడిగింది. ఇంతలో నాగ్‌.. గతంలో సంజనా ఎలిమినేట్‌ అవకుండా కాపాడిన నలుగురు.. ఇమ్మాన్యుయేల్‌, భరణి, రీతూ, తనూజను లేచి నిల్చోమన్నాడు. సంజనా హౌస్‌లో ఉండాలా? వద్దా? అనేది నిర్ణయించాలన్నాడు. ఇప్పటికే వాళ్ల త్యాగం, దయాదాక్షిణ్యాలతో బతుకుతున్నానన్న పేరుంది.

పంపించేయండి
మరోసారి వీరి కనికరంతో హౌస్‌లో ఉండలేను అనుకున్న సంజనా నాగార్జుతో.. వెళ్లిపోతాను, పంపించేయండి అని కోరింది. కానీ అప్పటికే నిర్ణయం ఆ నలుగురి చేతిలోకి వెళ్లిపోయిందన్నాడు నాగ్‌. ఆ నలుగురు.. సంజనా క్షమాపణలు చెప్తే హౌస్‌లో ఉండొచ్చన్నారు. అయినా సారీ చెప్పేందుకు తను ముందుకు రాలేదు. వెళ్లిపోవడానికే సిద్ధపడింది. 

బలవంతంగా సారీ..
దీంతో నాగార్జున ఆమెపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు. కచ్చితంగా సారీ చెప్పాల్సిందేనని పట్టుబట్టాడు. దీంతో ఆమెకు ఇష్టం లేకపోయినా రీతూకి, ప్రేక్షకులకు సారీ చెప్పింది. నామినేషన్స్‌లో డిమాన్‌ పవన్‌.. కల్యాణ్‌ పీక పట్టుకోలేదని, అతడిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించాడని క్లారిటీ ఇచ్చాడు నాగ్‌. అలాగే బూతు పదాలు మాట్లాడొద్దని కల్యాణ్‌ను హెచ్చరించాడు.

చదవండి: బిగ్‌బాస్‌ 9: దివ్య ఎలిమినేట్‌

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      'గుస్తాఖ్ ఇష్క్' చిత్రం ప్రీమియం షోలో బాలీవుడ్ నటుడులు సందడి (ఫొటోలు)
      photo 2

      'సకుటుంబానాం' మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
      photo 3

      ఫ్యాషన్‌ వీక్‌లో ర్యాంప్‌ వాక్‌తో అదరగొట్టిన మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)
      photo 4

      Sobhita Dhulipala : స్పెషల్ ఏజెంట్‌లా మారిపోయిన శోభిత! (ఫొటోలు)
      photo 5

      హ్యాపీ మూమెంట్స్.. హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Kotamreddy Sridhar Reddy Follower Arava Kamakshi Anarchies 1
      Video_icon

      నెల్లూరు పెంచలయ్య హత్య కేసులో సంచలన నిజాలు
      CM Chandrababu Government Lands At Cheap Prices To Real Estate Companies 2
      Video_icon

      డొల్ల కంపెనీలతో బాబు భూ కుంభకోణం
      Kakani Govardhan Reddy Warning To Nara Lokesh 3
      Video_icon

      వదిలిపెట్టం అన్నీ చూస్తున్నాం రాజా లోకేష్ కు కాకాణి వార్నింగ్
      Congress High Command Key Decision on Karnataka CM Change 4
      Video_icon

      సీఎం మార్పు ఫిక్స్ హైకమాండ్ కీలక నిర్ణయం
      Big Twist in iBomma Ravi Case Updates 5
      Video_icon

      ఐ బొమ్మ రవి కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ మెయిల్స్ లో కీలక ఆధారాలు
      Advertisement
       