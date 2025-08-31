 పవన్ సింగ్ కాంట్రవర్సీ... అంతలోనే మరో నటుడు అసభ్య ప్రవర్తన! | Bhojpuri actor Pawan Singh Controversy another Video Of Flirting a women | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Pawan Singh Controversy: పవన్ సింగ్ కాంట్రవర్సీ... మరో నటుడి వీడియో వైరల్!

Aug 31 2025 1:54 PM | Updated on Aug 31 2025 2:03 PM

Bhojpuri actor Pawan Singh Controversy another Video Of Flirting a women

భోజ్పురి నటుడు పవన్ సింగ్వివాదం మరవకముందే మరో స్టార్వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ప్పటికే నటి అంజలి రాఘవ్ను ఈవెంట్లో వేదికపై అసభ్యంగా తాకాడ. దీంతో అతనిపై నెటిజన్స్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇది కాస్తా వివాదానికి దారి తీయడంతో ఆమెకు క్షమాపణలు కూడా చెప్పారు. సంఘటన జరిగిన వెంటనే అంజలి సైతం భోజ్పురి ఇండస్ట్రీకి గుడ్ బై చెప్పేసింది.

ఒకవైపు ఇదంతా జరుగుతూ ఉండగానే మరో భోజ్పురి నటుడు ఖేసరి లాల్ యాదవ్ మహిళా అభిమానితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ప్రవర్తనతో సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్దఎత్తన విమర్శలొస్తున్నాయి. అతన్ని చీప్ క్యారెక్టర్అంటూ పలువురు నెటిజన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అభిమానులతో ఇలా అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తారా అంటూ భోజ్పురి నటుడిపై మండిపడుతున్నారు. కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధితో మరో వివాదం తలెత్తడంతో సినిమా ఇండస్ట్రీపై తీవ్రమైన విమర్శలొస్తున్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)
photo 3

వీకెండ్‌ రష్‌ ..భక్తజన సంద్రంగా ఖైరతాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)

Video

View all
Editor Murali Comments On Richard Wolff Shocking Analysis On Trump Tariff 1
Video_icon

Editor Comments: ట్రంప్ టారిఫ్ పై రిచర్డ్ వోల్ఫ్ సంచలన విశ్లేషణ
BJP Leaders Protest Against Congress Leaders Comments On PM Modi Mother 2
Video_icon

బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత
Gangula Kamalakar Vs Ponnam Prabhakar In Telangana Assembly Session 3
Video_icon

Telangana Assembly: మాటకు మాట

Allu Arjun Reacts On YS Jagan Tweet 4
Video_icon

థాంక్యూ జగన్ గారు.. అల్లు అర్జున్ ట్వీట్

Devineni Avinash Sensational Comments On Chandrababu Over Budameru Floods 5
Video_icon

Devineni Avinash: విజయవాడకు వెన్నుపోటు పొడిచి ఈ రోజుతో సంవత్సరం..
Advertisement
 