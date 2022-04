బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన స్పోర్ట్స్‌ డ్రామా 'జుండ్‌'. నాగ్​పూర్​కు చెందిన ప్రముఖ ఫుట్​బాల్​ కోచ్​ విజయ్​ బార్సే జీవితం ఆధారంగా డైరెక్టర్‌ నాగరాజ్‌ మంజులే ఈ​ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. అంకుశ్‌, ఆకాష్‌, రింకు సహా తదితరులు ఈ చిత్రంలో నటించారు. విజయ్ బార్సే పాత్రలోకి అమితాబ్​ పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు. టీ సిరీస్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం మార్చి 4న రిలీజవగా హిట్‌ టాక్‌ సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి రానుంది. డిజిటల్‌ రైట్స్‌ సొంతం చేసుకున్న జీ5లో జుండ్‌ అలరించనుంది. మే 6 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది.

