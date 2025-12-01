 కల నిజమైన వేళ.. నటి ప్రగతి పోస్ట్ వైరల్ | Actress Pragathi Selected Indian Power Lifting Team | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Actress Pragathi: పవర్ లిఫ్టింగ్.. ఇప్పుడు ఏకంగా దేశం తరఫున

Dec 1 2025 11:31 AM | Updated on Dec 1 2025 11:31 AM

Actress Pragathi Selected Indian Power Lifting Team

నటీనటులు చాలావరకు కుదిరితే సినిమాలు లేదంటే ఏవో బిజినెస్‌లు చేస్తుంటారు. అయితే కొందరు మాత్రం కాస్త భిన్నమైన దారిలో వెళ్తుంటారు. అలాంటి వారిలో నటి ప్రగతి ఒకరు. తల్లి, అక్క, పిన్ని తరహా పాత్రలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈమె.. గత రెండు మూడేళ్ల నుంచి మూవీస్ చేయడం చాలావరకు తగ్గించేసింది. దానికి కారణం పవర్ లిఫ్టింగ్. లాక్‌డౌన్ తర్వాత ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టిన ఈమె.. పవర్ లిఫ్టింగ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లో ఏకంగా 20 సినిమాలు రిలీజ్)

ఎంతలా అంటే గతేడాది జరిగిన సౌతిండియా పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో వెండి పతకం సాధించింది. ఈ ఏడాది కేరళలో జరిగిన నేషనల్ మాస్టర్స్ క్లాసిక్ పవర్ లిఫ్టింగ్ చాంపియన్‌షిప్‌లో బంగారు, రెండు వెండి పతకాలు సాధించి చాలామందిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇప్పుడు ఏకంగా భారత తరఫున త్వరలో జరగబోయే పోటీల్లో పాల్గొనబోతుంది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ప్రగతినే వెల్లడించింది. భారత జెర్సీ ధరించి, ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

నెల్లూరులోని ఉలవపాడు ప్రగతి సొంతూరు. చిన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోవడంతో తల్లితో కలిసి చెన్నై వెళ్లిపోయింది. కార్టూన్ పాత్రలకు డబ్బింగ్ చెప్పడంతో కెరీర్ మొదలుపెట్టింది. తమిళ దర్శకుడు భాగ్యరాజీ 'వీట్ల విశేషంగా' సినిమాలో హీరోయిన్‌గా చేసింది. తర్వాత ఒకటి రెండు మూవీస్‌లో హీరోయిన్‌గా కనిపించింది. అనంతరం పెళ్లి జరగడంతో కొన్నాళ్లకు నటనకు గ్యాప్ ఇచ్చింది. రీఎంట్రీలో సహాయ పాత్రలు చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తెలుగులో ఈమె.. ఎఫ్ 2, ఎఫ్ 3, జులాయి, చిరుత, రెడీ, గంగోత్రి, నువ్వే నువ్వే, దూకుడు తదితర చిత్రాల్లో నటించింది.

(ఇదీ చదవండి: నేడు సమంత పెళ్లి? రాజ్‌ మాజీ భార్య పోస్ట్‌ వైరల్‌)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ మేకప్.. 'అఖండ 2' ఫేమ్ హర్షాలి (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యాషన్‌ వీక్‌ 2025 గ్రాండ్‌ ఫినాలేలో మెరిసిన రేణు దేశాయ్ (ఫొటోలు)
photo 3

#INDvsSA : కింగ్‌ పూర్వవైభవం.. లేటు వయసులోనూ అదిరిపోయే శతకం
photo 4

ఆకర్షిస్తున్న మంకడా డియాన్‌ జలపాతం..పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గజగజ వణుకుతున్న హైదరాబాద్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gummadi Sandhya Rani Ignores Chandrababu Comments On Her PA Satish Issue 1
Video_icon

నా PA కోసం CMను కూడా లెక్క చేయను
PM Narendra Modi Speech In Parliament Premises 2
Video_icon

పరాజయాన్ని ఒప్పుకోలేరు.. ప్రతిపక్షాలకు మోదీ చురకలు
YSRCP Nagarjuna Yadav Warning To Nara Lokesh 3
Video_icon

వారం రోజులు టైం ఇస్తున్న.. లోకేష్ కు నాగార్జున యాదవ్ వార్నింగ్
Revanth Reddy Unveiled The Vision 2047 4
Video_icon

రేవంత్ సరికొత్త స్ట్రాటజీ..!
NTR Devara 2 Cancelled Or Just Delayed 5
Video_icon

దేవర సీక్వెల్ పై మళ్లీ మొదలైన రూమర్స్
Advertisement
 