ఆది సాయికుమార్‌ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రానికి ‘టాప్‌ గేర్‌’ అనే టైటిల్‌ ఖరారు చేశారు. రియా సుమన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఆదిత్య మూవీస్‌ అండ్‌ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్‌ సమర్పణలో ధనలక్ష్మీ ప్రొడక్షన్స్‌పై కేవీ శ్రీధర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు శశికాంత్‌ దర్శకుడు.

‘‘ఓ ఇంట్రెస్టింగ్‌ పాయింట్‌ తీసుకుని వైవిధ్యమైన కథతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాం. ప్రేక్షకులు కచ్చితంగా కనెక్ట్‌ అవుతారు’’ అన్నారు దర్శక–నిర్మాతలు. ‘‘ఈ సినిమా నాకెంతో ప్రత్యేకం’’ అన్నారు ఆది సాయికుమార్‌. ఈ చిత్రానికి సంగీతం: హర్షవర్ధన్‌ రామేశ్వర్, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌: గిరిధర్‌ మామిడిపల్లి.

Here's the Intriguing Title revealing Poster of #AadiSaiKumar next, All filled with Red, Rage & Rush "#TOPGEAR" 💥🔥#AdityaMovies & Entertainments Presents #SriDhanaLakshmiProductions @IRiyaSuman @actorbrahmaji #SatyamRajesh #Shashikanth #SridharReddyKV @adityamovies pic.twitter.com/b5unTqA620

— Aditya Music (@adityamusic) June 11, 2022