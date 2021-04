ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన రైల్వే బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తి

శ్రీనగర్‌: జమ్మూకశ్మీర్‌లోని చీనాబ్ నదిపై చేపట్టిన ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన రైల్వే ఆర్చ్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం నేటితో పూర్తయ్యింది. నదిపై 359 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మించిన ఈ ఆర్చ్ నిర్మాణం.. కశ్మీర్‌ లోయను ఉధంపూర్-శ్రీనగర్-బారాముల్లా రైల్వే లింక్ (యూఎస్‌బీఆర్ఎల్) ప్రాజెక్టుతో అనుసంధానం చేస్తుంది. 1.3 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ఈ బ్రిడ్జిని నార్తర్న్‌ రైల్వేస్‌.. రూ.1,486 కోట్ల వ్యయంతో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది.

A moment of pride for 🇮🇳! The arch of Chenab bridge, connecting Kashmir to Kanyakumari has been completed.

With an arch span of 467m, it is the world’s highest railway bridge.

PM @NarendraModi ji’s vision to connect India has inspired the Railway family to scale new heights pic.twitter.com/GEDEBIb9nE

