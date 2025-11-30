 ఉత్పత్తిలో సరికొత్త రికార్డ్!.. కంపెనీ నుంచి మరో బైక్ | TVS Motor and BMW Motorrad Cross 2 Lakh Production Milestone | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉత్పత్తిలో సరికొత్త రికార్డ్!.. కంపెనీ నుంచి మరో బైక్

Nov 30 2025 7:38 PM | Updated on Nov 30 2025 7:38 PM

TVS Motor and BMW Motorrad Cross 2 Lakh Production Milestone

టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ & బీఎండబ్ల్యూ మోటోరాడ్ తమ దీర్ఘకాల భాగస్వామ్యంలో రెండు లక్షల యూనిట్ల ఉత్పత్తి మైలురాయిని చేరుకున్నట్లు ప్రకటించింది. 2013లో ఇరు కంపెనీలు కలిసినప్పటి నుంచి సబ్ 500సీసీ విభాగంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆ తరువాత జీ 310 ఆర్, జీ 310 జీఎస్, జీ 310 ఆర్ఆర్ మోడల్స్ పుట్టుకొచ్చాయి. ఇవి ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమ్ముడయ్యాయి.

'బీఎండబ్ల్యూ మోటోరాడ్'తో దశాబ్ద కాలంగా కొనసాగుతున్న మా భాగస్వామ్యంలో.. ఆవిష్కరణ & నాణ్యత భాగస్వామ్య విలువలు, విజయానికి పునాదిగా నిలిచాయి. మేము యూరప్, అమెరికా & ఆసియాలోని ప్రముఖ మార్కెట్లలోని అనేక కొత్త ఉత్పత్తులను రూపొందించామని టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ కేఎన్ రాధాకృష్ణన్ అన్నారు.

రెండు లక్షల ఉత్పత్తి మైలురాయిని చేరుకున్న సందర్భంగా.. టీవీఎస్ హోసూర్ తయారీ కేంద్రం నుంచి బీఎండబ్ల్యూ ఎఫ్ 450 జీఎస్ అడ్వెంచర్ బైక్ ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది. ఇది రెండు కంపెనీల ప్రయాణానికి గొప్ప అధ్యాయం అని బీఎండబ్ల్యూ మోటోరాడ్ సీఈఓ మార్కస్ ఫ్లాష్ పేర్కొన్నారు.

బీఎండబ్ల్యూ ఎఫ్ 450 జీఎస్
బీఎండబ్ల్యూ ఎఫ్ 450 జీఎస్ బైక్.. 420సీసీ ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్‌తో 8,750 rpm వద్ద 48 bhp & 6,750 rpm వద్ద 43 Nm టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌ ఆప్షన్ పొందుతుంది. బీఎండబ్ల్యూ బేస్ మోడల్ మినహా అన్నింటిలోనూ క్విక్‌షిఫ్టర్‌ను అందిస్తుంది, అయితే టాప్-స్పెక్ జీఎస్ ట్రోఫీ ఈజీ రైడ్ క్లచ్ సిస్టమ్‌ను పొందుతుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలుగు స్టార్ హీరోలంతా కలిసి పార్టీ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో కరీబియన్ ట్రిప్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న లయ (ఫొటోలు)
photo 3

మేకప్ లేకుండా ఉదయాన్నే ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 4

విశాఖలో సినీ నటి సంయుక్త మీనన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

ఉత్సాహంగా వైజాగ్ మారథాన్ ర్యాలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Minister Gummadi Sandhya Rani PA Satish Victim Sensational Comments 1
Video_icon

నా ఫోన్ లాక్కొని రోజంతా.. విచారణ పేరుతో వేధిస్తున్నారు
Thieves Attack On Mother And Son In Dhulipalla 2
Video_icon

ఇంట్లోకి చొరబడి తల్లి, కుమారుడిపై హత్యాయత్నం
YSRCP Pushpa Srivani Slams Chandrababu Govt Over Minister PA Satish Issue 3
Video_icon

PA సతీష్ కు మంత్రి సపోర్ట్.. కూటమిపై పుష్పశ్రీవాణి ఫైర్
Botsa Satyanarayana Slams Chandrababu Govt Over AP Farmer Problems 4
Video_icon

మీకు అధికారం ఇచ్చినందుకు రైతులకు బాగా బుద్ది చెప్పారు..
Ravi Teja Dhamaka 2 Movie Is Confirmed 5
Video_icon

ధమాకా 2 కన్ఫర్మ్!
Advertisement
 