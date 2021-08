ఇండియన్‌ స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ మార్కెట్‌లో చైనా కంపెనీలు రియల్‌మీ, షియోమీ కొత్త యుద్ధానికి తెరలేపాయి. ఇన్నిరోజులు ఆదిపత్యం కోసం సైలెంట్‌ వార్‌ను కొనసాగిస్తుండగా.. ఇప్పుడు ఆ వార్‌ను బహిరంగంగా డిక్లేర్‌ చేశాయి.

ప్రపంచంలోనే రెండో అతి పెద్ద స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మార్కెట్‌గా ఉన్న ఇండియాలో స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ సంస్థలు పోటీ పడుతుంటాయి. మార్కెట్‌లో తమ హవాను కొనసాగించాలనే ఉద్దేశంతో కొత్త కొత్త ఆఫర్లను ప్రకటిస్తూ వినియోగదారుల్ని ఊరిస్తుంటాయి. కౌంటర్‌ పాయింట్‌ రీసెర్చ్‌ ప్రకారం..ఇటీవల ప్రకటించిన క్యూ1 ఫలితాల్లో షియోమీ 28 శాతం మార్కెట్‌ తో ప్రధమ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. 15 శాతంతో నాలుగో స్థానంలో రియల్‌మీ..షియోమీని వెనక్కి నెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో రియల్‌ మీ ఇండియాలో తొలి ల్యాప్‌ట్యాప్‌ తో పాటు జీటీ సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ ఫోన్లను విడుదల చేసింది.

