స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తులు ఎక్కడో ఉండరు. మన మధ్యనే ఉంటారు. వాళ్ల గెలుపు వాళ్లకు కూడా తెలియకుండా.. మరికొందరిని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తుంది. అలాంటి విషయమే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం. తొమ్మిదేళ్ల పిల్లాడు ఒకడు.. భావోద్వేగంగా రాసిన లేఖ ఒకటి ఇంటర్నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది.



టెస్లా, స్పేస్‌ఎక్స్‌లతో పాటు క్రిప్టోకరెన్సీ వ్యవహారాలతో నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంటాడు ఎలన్‌ మస్క్‌(51). పైకి ఊహాతీత చేష్టలు ప్రదర్శించే మస్క్‌.. మేధావి అనే విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. మోస్ట్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఆలోచనలున్న ఈయన.. యువతలో స్ఫూర్తి నింపుతుంటాడు కూడా. అలా ఇక్కడో చిన్నారి దృష్టిలో కూడా మస్క్‌ హీరో అయ్యాడు.





ఎలన్‌ మస్క్‌కు వీరాభిమాని అయిన కెంప్‌ ప్రెస్లే అనే తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారి చేత్తో పేపర్‌ మీద క్రియేటివిటీగా రాసిన లేఖ ఇది. మస్క్‌కు అమాయకంగా కొన్ని ప్రశ్నలు సంధిస్తూనే.. ఎన్నో గొప్ప విషయాల గురించి ఆరాతీశాడు ఆ కుర్రాడు. నీ(మస్క్‌) కెరీర్‌ ఎలా మొదలైంది? నీ మీద ప్రభావం చూపిన అంశాలేవీ? టెస్లాలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నావ్‌? అంటూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించాడు. అంతేకాదు పనిలో పనిగా చివర్లో సోలార్‌ పవర్‌ కారు తయారు చేయమని మస్క్‌కే సలహా ఇచ్చాడు ఈ బుడతడు.

Dear @elonmusk , my nine-year-old son wanted me to share this letter with you. pic.twitter.com/HmN68UaO9q

Hi Kemp, I like your name. Elon retained his child-like heart despite his successes. He continued to put others first before himself. He is loyal to the mission of making life multi-planetary 😉

— Not_Elm0 (@Not_Elm0) September 28, 2021